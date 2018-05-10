وداعًا للانتظار.. روبوت «كافى X» يصنع 120 كوب قهوة فى الساعة

الروبوتات ستحل محل العاملين بالمقاهي أو "الكوفي شوب"، ولذلك لن تقف في طابور لتنتظر دورك قبل الحصول على قهوتك المفضلة، لقد تم تصميم ماكينة "كافي X"، التي تم تصنيعها بـ 25 ألف دولار، مع ذراع ميتسوبيشي المصغرة، وهي مبرمجة بحركات محددة مسبقًا مثل سحب الأكواب وضخ السائل، حسبما أفاد تقرير "ديلي ميل" البريطانية.



يمكن لوحدة الروبوت "كافي X" أن تصنع 120 كوب من القهوة في الساعة، وهي في الأساس مقهى يعمل بكامل طاقته تحت ذراع متحرك من 6 محاور، يملأ بوت ما بين 300 و400 طلب في اليوم، ولذلك يتم الاحتفاظ بأسعار منخفضة.



وكشفت تكنولوجيا "كافيه إكس" عن أول كشك لها في سان فرانسيسكو العام الماضي، والذي يجمع بين التعلم الآلي والروبوتات، الفريق الذي صممه وهو مجموعة الذخيرة، ساهم أيضًا في تطوير سماعات الرأس ومكبرات الصوت لدكتور Dre's Beats.



"نحن لا نحاول استبدال العمال البشريين أو تلك العلاقة مع عملائهم" هكذا بدأت فيكتوريا سلايكر، نائب رئيس شركة "أميونيشين" حديثها، وأضافت "لكننا رأينا فرصة لإبداع شيء أكثر جمالًا وأكثر إثارة للاهتمام من آلة البيع القياسية التي يمكن أن تصب كوب من القهوة، من وجهة نظر التصميم كانت النية هي جعل الروبوت يبدو لطيفًا ولكن ليس أخرق"، لذلك قالت "سلايكر" وهذا هو السبب في أن الجهاز ليس لديه عيون، أو وجه أو شارب كنوع من السخرية، على الرغم من مدى مغريات ذلك لنا."



وقال المخترع هنري هيو البالغ من العمر 24 عامًا: "عرفنا أن الروبوت يمكن أن يصنع فنجانًا استثنائيًا من القهوة، لكننا أردنا أيضًا أن يبدو دافئًا ووديًا، بدا لي عمال صناعة القهوة وكأنهم عمال في المصانع، كانوا يتحركون معهم الكؤوس ويدفعون الأزرار، مما جعلني أفكر، وأراهن أنه يمكننا بناء منتج يعمل هذه المهام المملة بطريقة أكثر كفاءة".