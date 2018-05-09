اتفاق سعودى عراقى جديد بشأن الحدود

وقّعت الجمارك السعودية وهيئة المنافذ الحدودية بجمهورية العراق، اليوم الأربعاء، اتفاقًا بشأن إنشاء وتحسين منفذ جديدة عرعر بين البلدين في العاصمة الرياض.



وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن الاتفاقية تهدف إلى تذليل أي معوقات قد تواجه عمليات تنفيذ مشروع إنشاء وتحسين منفذ جديدة عرعر، ورغبةً من الجانبين في تحديد الالتزامات الضرورية التي من شأنها أن تُساهم في تنفيذ المشروع في الوقت المحدد.



وتضمّنت الاتفاقية تعيين ضباط اتصال للمشروع من الجانبين بهدف التواصل والتنسيق المستمر، والترتيب لعقد الاجتماعات المتعلقة بالمشروع، كما حددت الاتفاقية بداية تنفيذ أعمال المشروع بدءً من 1 يونيو المقبل.



وتأتي الاتفاقية تنفيذًا لمقتضى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الهيئة العامة للجمارك السعودية وهيئة المنافذ الحدودية العراقية، حيث نصت مذكرة التفاهم على أن تشمل التزامات الطرفين إقامة منطقة مشروع إنشاء وتحسين منفذ جديدة عرعر السعودي العراقي.