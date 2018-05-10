القابضة الغذائية: أرصدة السكر الاحتياطية تكفى 10 أشهر مقبلة

قال اللواء مجدي الشاطر نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن أرصدة السكر التمويني يكفي الاحتياجات لمدة 10 أشهر مقبلة، ليصل حجم الاستهلاك الشهري إلى 250 ألف طن بسعر الكيلو الواحد 9 جنيهات ونصف على البطاقات التموينية، وفي معرض «أهلا رمضان» بـ8 جنيهات ونصف.



وأضاف في تصريح خاص لـ«الدستور» أنه لدينا اكتفاء ذاتي من السكر، يصل إلى نحو 70%، و30% يتم استيرادها من الخارج، من خلال شركات القطاع الخاص لسد الفجوة بين معدل الاستهلاك والانتاج المحلي.



وتابع أن أسعار السكر تراجعت في الأسواق المحلية إلى 8 و9 جنيهات للكيلو، نتيجة تراجعها في البورصات العالمية.