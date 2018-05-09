الأربعاء 09/مايو/2018 - 11:44 م
خالد يوسف: موت هؤلاء أحدث خللًا في حياتي "فيديو"
dostor.org/2163983
تواصل الفنانة نرمين ماهر، تصوير مشاهد فيلمها السينمائي الجديد "الصفقة" مع الفنان أحمد التهامي داخل أحد المستشفيات. وحصل "الدستور" على عدد من صور كواليس الفيلم من مشهد حادث يتعرض له شقيق البطل وتنقذه ...
"أيام البركة والخير"، مقولة طالما أرتبطت بالشهر الكريم، الذي نستعد لإستقباله برحب وتفائل، هناك أشياء كثيرة ترمز له من أقمشة وزينة وطقوس، لكن بائع العرقسوس لا يحتاج لتجهيزات وهو ما يكشفه "عم جمال". ...