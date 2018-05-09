وزيرة الثقافة تبحث التعاون الثقافى مع نظيرها السعودى

التقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية لبحث سبل التعاون الثقافى والفنى بين البلدين.



وأكدت «عبد الدايم» خلال اللقاء على قوة العلاقات المصرية السعودية على كافة المستويات، ورحبت بدراسة العديد من الخطط الطموحة الهادفة إلى دعم هذا المجال بالمملكة، والتى تشمل رغبة الجانب السعودى فى الاستفادة من الخبرات المصرية لإدارة مؤسسات متخصصة، يتم انشائها فى أنحاء البلاد تضم مناهج لتعليم مختلف ألوان الفنون.



وقالت إن الثقافة المصرية تتبنى تنفيذ فكرة مماثلة فى ربوع الوطن لمواجهة الفكر المتطرف، كما أعلنت قبول الدعوة التى وجهتها إدارة مهرجان «سوق عكاظ» بمدينة الطائف لمشاركة مصر فى فعالياته كضيف شرف بمجموعة من الفرق الفنية والأمسيات والندوات الشعرية والأدبية التى تبرز جانبًا من الحضارة المصرية، وأهدت «العواد» نماذجًا من برامج وأنشطة قطاعات الوزارة المختلفة.



من جانبه أشار«العواد» إلى التقارب الوجدانى بين الشعبين الشقيقين، مشيدًا بزيارة الأوبرا المصرية الأولى للمملكة، والتى حققت نجاحًا ضخمًا، ووجه الدعوة لتكرار التجربة، لافتًا الى تشوق الجمهور السعودى للاطلاع على مختلف الألوان الثقافية والفنية، كما تمت مناقشة بعض نظم التدريب وتعليم الفنون فى مصر، حيث أبدى رغبته فى نقلها إلى المملكة لتخريج أجيال من أبناء السعودية المبدعين القادرين على أداء الفنون الجادة والمتذوقين لها.