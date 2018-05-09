ارتفاع أرباح «فوكس القرن الحادي والعشرين» الأمريكية

أعلنت شركة الإنتاج السينمائي الأمريكية "فوكس القرن الحادي والعشرين" اليوم الأربعاء، ارتفاع أرباحها خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي.



وقالت الشركة إن إجمالي أرباح الربع الثالث من العام المالي الحالي، بلغت 858 مليون دولار بما يعادل 46ر0 دولار للسهم الواحد مقابل 799 مليون دولار بما يعادل 43ر0 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



وأضافت الشركة أن إيراداتها خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، تراجعت بنسبة 9ر1% إلى 42ر7 مليار دولار مقابل 56ر7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.