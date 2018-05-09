«الشرقاوى»: الدفع بـ15 سيارة مبردات إلى النجوع والقرى بالمحافظات

قال المهندس جمال الشرقاوي رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم الدفع بـ15 سيارة مبردات لـ17 محافظة في الوجه البحري محملة باللحوم المجمدة بسعر 60 جنيها للكيلو، والدواجن المجمدة بسعر 19 جنيها للكيلو، وسيارات مكشوفة مُحملة بالسلع الأساسية بأسعار مخفضة، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الكريم.



وأوضح في تصريح لـ«الدستور» أن السيارات سيتم الدفع بها في القرى والنجوع والمناطق التي تخلوا من منافذ المجمعات الاستهلاكية والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع المحافظين والغرف التجارية لإنشاء أكثر من شادر لضخ السلع الغذائية، خاصة في المناطق التي تخلوا من خدمات وزارة التموين بتخفيضات تصل إلى 25%.