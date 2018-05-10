محمد سعفان: مستعدون للتعاون مع أى مؤسسة اجتماعية

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة، جذب أكبر عدد من المؤسسات الاجتماعية، التي لديها الرغبة في التعاون مع الوزارة، سواء في تقديم قوافل طبية للعمال بشكل عام، أو العمالة غير المنتظمة بشكل خاص، أو المؤسسات التي ترغب في تقديم برامج تدريبية مفيدة للعمال.



وأكد الوزير في تصريح لـ«الدستور»، أن الوزارة على أتم استعداد للتعاون مع أي مؤسسة من مؤسسات الخير في مصر، قائلا: إحنا جاهزين وهنقدم لأي مؤسسة كل ما تحتاجه، وسنوفر لها أماكن تواجد العمال في الـ27 محافظة على مستوى الجمهورية.