الكويت تُلمح لحل الأزمة مع قطر قبل سبتمبر المقبل

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، اليوم، أن بلاده ما زالت مستمرة في مساعيها للمصالحة الخليجية، وإنهاء الخلاف مع قطر.



وكشف الجار الله عن تفاصيل أن الرسالة التي حملها من أمير الكويت صباح الأحمد الجابر إلى أمير قطر تميم بن حمد، قائلا إنها تتعلق بالتنسيق والتشاور ما بين الكويت ودول مجلس التعاون في ما يتعلق بالتطورات في المنطقة، وخصوصا بما يتعلق بالخلاف الخليجي – الخليجي، وذلك حسب صحيفة الراي الكويتية.



وأشار المسئول الكويتى على هامش مشاركته الاحتفال بالعيد الوطني الايطالي إلى أن هذه الرسالة تأتي من خلال مساعي الكويت المستمرة والمتواصلة لاحتواء هذا الخلاف، حيث أن الكويت لم تتوقف على الإطلاق عن بذل مساعيها المتعلقة باحتواء الخلاف ووضع نهاية سريعة له.



وأوضح الجار الله، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مؤخرا إلى الرياض، بالتزامن مع زيارته لقطر تأتي في إطار جهود احتواء الخلاف، مؤكدا استمرار الجهود الكويتية - الأمريكية لطي الخلاف.



وبسؤاله عما إذا كان هذا الخلاف سيطوى قبل انعقاد قمة كامب ديفيد في سبتمبر المقبل بالولايات المتحدة في لقاء يجمع قادة مجلس التعاون بالرئيس الأمريكي دونال ترامب، قال الجارالله: "نتمنى ذلك".