نبيه برّي: سعد الحريري مرشحي لرئاسة الحكومة

كشف رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه برّي، اليوم الأربعاء، عن مرشحه لمنصب رئيس الوزراء.



وقال برّي في لقاء تليفزيوني إنه لم يحدّد بعد موعد جلسة انتخاب رئيس المجلس النيابي الجديد، مشيرًا إلى أنَّه يتشاور مع رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، ورئيس الحكومة ​سعد الحريري،​ لتحديده.



ولفت رئيس مجلس النواب اللبناني إلى أنَّ للجميع الحق في الترشح، مضيفًا: «حتّى لو فزت في التزكية، ففي الجلسة نفسها سيتمّ انتخاب نائب رئيس مجلس النواب وأعضاء هيئة المكتب واللجان»، حسبما أوردت صحيفة «النهار» اللبنانية.



وعن مرشحه لرئاسة الحكومة، قال برّي: «مرشحي​ هو سعد الحريري بغضّ النظر عن موقف الأخير من ​وزارة المال​».



ويعتمد لبنان نظام المحاصصة، بموجبه يكون رئيس الجمهورية مسيحيا ينتمي للطائفة المارونية، ورئيس مجلس النواب مسلم شيعي، كما الحال مع نبيه برّي، ورئيس الحكومة مسلم سنّي وهو سعد الحريري، والذي فاز «تيار المستقبل» الذي يترأسه بـ21 مقعدا بالبرلمان.