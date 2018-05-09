مسلحو الشباب يرجمون امرأة حتى الموت بتهمة تعدد الأزواج

رجمت جماعة الشباب المتمردة في الصومال امرأة حتى الموت، اليوم الأربعاء، بعد اتهامها بالتورط في تعدد الأزواج، إذ كانت زوجة لـ11 رجلا.



واتهمتها محكمة محلية تديرها الجماعة الإسلامية المتطرفة بالزواج من 11 زوجا دون أن يتم طلاقها من أي منهم.



وقدم رجلان تفاصيل عن علاقاتها، وفقا لبيان صادر على موقع صوماليميمو دوت كوم، وهو موقع تابع لجماعة الشباب، ودفن جسد المرأة حتى عنقها ثم رجمها مقاتلو الشباب بالحجارة في منطقة سابالي في منطقة شبيلي السفلي.



وترتبط حركة الشباب بتنظيم القاعدة الإرهابي، وتهدف إلى إقامة دولة إسلامية في الصومال.



من المعروف أن المتمردين يعدمون النساء بسبب الزنا وغيرها من التهم في البلاد.