الأربعاء 09/مايو/2018 - 11:22 م
عاجل.. إطلاق صافرات الإنذار الإسرائيلية في الجولان
dostor.org/2163961
أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي صفارات الإنذار في الجولان المحتل.
جاء ذلك بعد قصف مدفعى إسرائيلي استهدف مدينة البعث بالقنيطرة جنوب سوريا.
أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي صفارات الإنذار في الجولان المحتل.
جاء ذلك بعد قصف مدفعى إسرائيلي استهدف مدينة البعث بالقنيطرة جنوب سوريا.
تواصل الفنانة نرمين ماهر، تصوير مشاهد فيلمها السينمائي الجديد "الصفقة" مع الفنان أحمد التهامي داخل أحد المستشفيات. وحصل "الدستور" على عدد من صور كواليس الفيلم من مشهد حادث يتعرض له شقيق البطل وتنقذه ...
"أيام البركة والخير"، مقولة طالما أرتبطت بالشهر الكريم، الذي نستعد لإستقباله برحب وتفائل، هناك أشياء كثيرة ترمز له من أقمشة وزينة وطقوس، لكن بائع العرقسوس لا يحتاج لتجهيزات وهو ما يكشفه "عم جمال". ...