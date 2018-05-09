«العلاج الحر»: تكثيف حملات التفتيش على المستشفيات الخاصة

أعلن الدكتور على محروس، رئيس إدارة العلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة، تكثيف حملات التفتيش على المستشفيات الخاصة، لافتًا إلى أن الوزارة تهدف من هذه الحملات الحفاظ على صحة المواطنين وتطوير الأداء في المستشفيات الخاصة، والتأكد من تطبيقها إجراءات مكافحة العدوى والاشتراطات الصحية.



وأكد محروس، لـ"الدستور"، أن رصد المخالفات بالمستشفيات يتم من خلال حملات المرور الدوري أو نتيجة لشكوى مؤكدًا أنه ليس هناك مستشفى فوق القانون، فالهدف خدمة المريض المصري، مشددًا على أن العقاب سواء كان إنذار أو إغلاق جزئى أو كلى فهو لا يضر بالمستشفى بقدر إصلاح الخطأ الموجود بالمنشأة الطبية.



قال إنه حال ضبط مخالفات، فإنه يتم التعامل معها وفقًا للقانون الذى ينص في حالة المخالفات البسيطة يتم إنذار المنشأة، أمّا في حالة المخالفات الجسيمة تتمثل في عدم تطبيق شروط مكافحة العدوى وعدم توافر العدد الكافي من الأطباء يتم إغلاقها إداريًا، وفي حال تعدى القانون يتم سحب الرخصة ومن تلك المخالفات تشغيل أفراد بدون الحصول على مزاولة المهنة، وحتى الآن، لم يتم سحب أي منشأة.



شدد رئيس إدارة العلاج الحر والتراخيص أنه تم التشديد على المفتشين والموظفين بالإدارة أنه حال ضبط أي حالة ابتزاز أو رشوى أو مجاملة من أي جهة خاصة لأى موظف بالإدارة، سيتم فصله نهائيًا، وتابع: "التقارير التي ترد إلينا من المفتشين أمر بنفسي على المستشفيات مرة أخرى؛ للتأكد من صحتها، ويتم منح المفتش فرصتين والحالة الثالثة يتم الفصل، فمن الجائز أن يكون المفتش أخطأ في التقييم مرتين".



وأوضح أنه خلال الـ3 أشهر الأولى من العام الجارى تم إصدار 46 قرار غلق إدارى لمستشفيات ومراكز خاصة، وفى المقابل تم الموافقة على ترخيص 12 مستشفى خاص جديدة بالمحافظات.