مخرج «رحيم» يواصل تصوير مشاهد المطاردات في غياب ياسر جلال

واصل المخرج محمد سلامة، تصوير مشاهد المطاردات بالصحراء، في غياب الفنان ياسر جلال، بطل العمل، الذي حصل على راحة لمدة يومين، بعد مجهود كبير في التصوير خلال الأسابيع الماضية.



واختار سلامة مشاهد المطاردات بالصحراء، التي لا تجمع ياسر جلال، ومن المقرر أن ينتهي من تصويرها خلال يومين، وتجرى بمناطق قريبة من طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.



وتدور المطاردات بين عدد من أبطال العمل بينهم محمد رياض وإيهاب فهمي، إلى جانب صبري فواز.



ويرصد المسلسل قصة صراع "رحيم"، رجل الأعمال، الذي يعمل في غسيل الأموال وتهريب الدولارات، ويتم القبض عليه ويسجن لفترة طويلة، وعقب خروجه من السجن، يتعرض لصدمة قيام رجاله بالاستيلاء على جميع ممتلكاته، وتشريد أفراد أسرته، فيبدأ رحلة بحثه عنهم واسترداد ممتلكاته.



يشارك في بطولة العمل، الذي يمثل البطولة الثانية المطلقة لياسر جلال، واللبنانية نور، كل من طارق عبدالعزيز، دنيا عبدالعزيز، حسن حسني، سامى مغاورى، منى فاروق، وتونى ماهر، تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمد سلامة.



وحقق ياسر جلال نجاحا لافتا في سباق دراما رمضان الماضي في أولى بطولاته التليفزيونية، بمسلسل "ظل الرئيس"، للمخرج أحمد سمير فرج.

