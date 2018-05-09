القاهرة : الأربعاء 09 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:36 م

الرئيس الفلسطيني يجدد اعتذاره لليهود

07:54 ص

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة
07:08 ص

تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»
03:32 ص

عاجل.. انهيار منزل من 3 طوابق وإصابة 5 أشخاص فى أسيوط (صور)
01:17 ص

«الحب مثل إدمان الكحول».. علامات تدل على علاقة مريضة
09:52 م

سوريا تدين انسحاب ترامب من اتفاق إيران النووي
08:09 م

«فوكس نيوز»: «بنس» أبلغ الكونجرس خروج أمريكا من الاتفاق النووي
07:18 م

وصول نائب الرئيس الأمريكي إلى الكونجرس للإبلاغ بإلغاء الاتفاق النووي
06:55 م

3 سيناريوهات لانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني
06:50 م

السلطات اليونانية تقبض على 14 شخصًا بتهمة تمويل الإرهاب
06:30 م

فرنسا تنفي إبلاغها بانسحاب ترامب من الاتفاق النووي
11:00 م

في تاريخه البرلماني.. لماذا لم يقدم خالد محيي الدين أي استجوابات؟
فن
الأربعاء 09/مايو/2018 - 11:09 م

مخرج «رحيم» يواصل تصوير مشاهد المطاردات في غياب ياسر جلال

المخرج محمد سلامة
المخرج محمد سلامة
أ ش أ
dostor.org/2163950

واصل المخرج محمد سلامة، تصوير مشاهد المطاردات بالصحراء، في غياب الفنان ياسر جلال، بطل العمل، الذي حصل على راحة لمدة يومين، بعد مجهود كبير في التصوير خلال الأسابيع الماضية.

واختار سلامة مشاهد المطاردات بالصحراء، التي لا تجمع ياسر جلال، ومن المقرر أن ينتهي من تصويرها خلال يومين، وتجرى بمناطق قريبة من طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.

وتدور المطاردات بين عدد من أبطال العمل بينهم محمد رياض وإيهاب فهمي، إلى جانب صبري فواز.

ويرصد المسلسل قصة صراع "رحيم"، رجل الأعمال، الذي يعمل في غسيل الأموال وتهريب الدولارات، ويتم القبض عليه ويسجن لفترة طويلة، وعقب خروجه من السجن، يتعرض لصدمة قيام رجاله بالاستيلاء على جميع ممتلكاته، وتشريد أفراد أسرته، فيبدأ رحلة بحثه عنهم واسترداد ممتلكاته.

يشارك في بطولة العمل، الذي يمثل البطولة الثانية المطلقة لياسر جلال، واللبنانية نور، كل من طارق عبدالعزيز، دنيا عبدالعزيز، حسن حسني، سامى مغاورى، منى فاروق، وتونى ماهر، تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمد سلامة.

وحقق ياسر جلال نجاحا لافتا في سباق دراما رمضان الماضي في أولى بطولاته التليفزيونية، بمسلسل "ظل الرئيس"، للمخرج أحمد سمير فرج.

موضوعات متعلقة

الديكورات تعطل «رحيم» لياسر جلال

الديكورات تستوقف تصوير مشاهد نور اللبنانية فى «رحيم»

سامي مغاوري يكشف شخصيته في مسلسل «رحيم»

فيديو.. فريق عمل «رحيم» يحتفل بعيد ميلاد ياسر جلال

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

حسن راتب يُهدى قلادة جامعة سيناء إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم

منذ أقل من شهر

الليلة.. حسن راتب يتحدث عن تجربته في تعمير أرض الفيروز بـ«سيناء تنتصر»

منذ أقل من شهر

بالصور.. محمد رمضان يذبح «عجلين» أثناء تصوير «نسر الصعيد»

منذ أقل من شهر

هند صبرى تجهز لفيلمين جديدين تونسى ومصرى

منذ أقل من شهر

مشادة بين نيللي كريم وسولافا في «اختفاء»

منذ أقل من شهر

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة

الآن

عاجل.. «الأرصاد» تحذر من عاصفة ترابية شديدة خلال ساعات

عاجل.. مهاتير يفوز بمنصب رئيس الوزراء في ماليزيا

الباز: جريمة "فيلا الرحاب" الأكثر غموضًا في مصر "فيديو"

«الحب القاتل».. رامي يُنهي قصة العشق الممنوع بـ«لتر بنزين»

الأكثر قراءة

عاجل.. «الأرصاد» تحذر من عاصفة ترابية شديدة خلال ساعات

مصطفى قمر يعلن زواجه الثاني

بدء عزاء ضحايا الرحاب في مسجد الإيمان (صور وفيديو)

عاجل.. قصف مدفعي إسرائيلي على سوريا

ألبومات الصور

تصوير فيلم «الصفقة» داخل أحد المستشفيات (صور)

فيديو.. بـ"العرقسوس".. تجار باب الشعرية يستعدون لـ رمضان

محطة مترو الأهرام تستعد لاستقبال رمضان بالزينة

صور.. إزالة 56 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بإيتاى البارود

نجم الساعة

هاني رمزي يكشف أسباب انسحابه من «مقالب رمضان»

ads
الأكثر قراءة

عاجل.. «الأرصاد» تحذر من عاصفة ترابية شديدة خلال ساعات

مصطفى قمر يعلن زواجه الثاني

بدء عزاء ضحايا الرحاب في مسجد الإيمان (صور وفيديو)

عاجل.. قصف مدفعي إسرائيلي على سوريا

كشكول

ولي أمر: مدرسة راهبات رفضت قبول نجلتى لأنى كفيفة

وزير التعليم العالى يعلن قرارات تعيين جديدة

20 مايو.. بدء الامتحانات بتمريض عين شمس

12 مايو.. هندسة عين شمس تطلق مبادرة "fusion"

عميدة صيدلة عين شمس تتفقد سير عملية الامتحانات بالكلية

الأمصار

الدفاع الروسية: إخراج المسلحين من اليرموك على وشك الانتهاء

قصف مدفعي إسرائيلي بالقنيطرة جنوب سوريا

قصف مدفعي إسرائيلي على مدينة البعث بالقنيطرة جنوب سوريا

السعودية.. أمير القصيم يدشن مشروعات للطرق والنقل غدا الخميس

الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

دراسة أمريكية: النوم أقل من 7 ساعات يوميًا يؤدي للاكتئاب

باحث يحصل على الماجستير عن «دور المواقع الإسلامية في تشكيل المعرفة»

«الجارحي»: مستشفى 25 يناير نقطة انطلاق لعدة مشروعات تنموية

ولاد الكار

سالي عاطف: انتظروا إشراقة «الصّباح».. الإعلام أصبح مرتعًا لكل مَن «هب ودب».. ومعارضة النظام ليست غايتنا (حوار)

الصحة

قريبًا.. عقار جديد للتخلص من إدمان الكحول

الدستور على فيسبوك