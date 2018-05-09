البرلمان يوصي بتشكيل لجنة تقصي حقائق في مخالفات الهيئات الاقتصادية

قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، وجه خطاب إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، يطالبه خلاله بضرورة الموافقة على تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية، في فساد ومخالفات بعض الهيئات الاقتصادية، على ضوء نتائج تقرير اللجنة وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات على الحساب الختامي لموازنة 20162017.



وأضاف "عمر" في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن اللجنة المشكلة لدراسة الحساب الختامي للموازنة 1617، رصدت العديد من المخالفات والتجاوزات من قبل الهيئات الاقتصادية وحالات الإنفاق العام من قبل الحكومة، أبرزها تخطي الـ100 مليار جنيه في تغيير مخصصات الموازنة دون أخذ موافقة الجهات المختصة وأولها البرلمان.



ولفت إلى أن التشكيل المقترح لتكوين لجنة تقصي الحقائق، جاء من خلال أعضاء بلجنة الخطة والموازنة إلى جانب أعضاء آخرين في مجلس النواب بلجانه المختلفة ذوي الصلة بطبيعة عمل اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة في انتظار موافقة رئيس المجلس لبدء تفعيل اللجنة.