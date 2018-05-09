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الأربعاء 09/مايو/2018 - 10:57 م

«المؤتمر»: تقارير العفو الدولية بشأن مصر كذب وافتراء

الربان عمر صميدة
الربان عمر صميدة
إسلام نصير
dostor.org/2163945

أكد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر صميدة، أن جميع تقارير منظمة العفو الدولية بشأن الأوضاع السياسية داخل مصر كلها كذب وافتراءات ولا أساس لها من الصحة، لافتا إلى أن تقاريرها عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر تفتقد إلى المصداقية وتنحاز بشكل كبير لروايات أعضاء الجماعات الإرهابية وذويهم فضلا عن استخدام مصطلحات فضفاضة وعبارات مرسلة تفتقد إلى الدقة.

وقال رئيس الحزب، في بيان له، إن تقرير منظمة العفو الأخير الذي عنونته بـ"سحق الإنسانية" ويقع في 80 صفحة هو تقرير كله كذب وبه معلومات مغلوطة، خاصة أن التقرير يخلط بشكل كبير بين الحبس الانفرادي كعقوبة وتخصيص زنزانة لكل سجين بما يتفق والقواعد النموذجية لمعاملة السجناء الصادرة من الأمم المتحدة هذا فضلا أن عقوبة الحبس الانفرادي في قانون تنظيم السجون المصري رقم 396 لسنة 1956 تخضع لإجراءات وضمانات متعددة تضمن عدم انتهاك حق السجين، وتخضع لإشراف مأمور السجن.

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