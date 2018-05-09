«حرحور» يستعرض الإنجازات التي تمت على أرض شمال سيناء

استعرض محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، الإنجازات التي تمت على أرض المحافظة خلال الفترة الماضية من خلال مشروع إعمار سيناء بتكاليف تصل إلى عدة مليارات جنيه، إلى جانب التعرف على مقترحات مجالس المدن من مشروعات مطلوب تنفيذها في الفترة القادمة.



وأكد المحافظ - خلال اجتماعه اليوم الأربعاء مع عبد العال البدري سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من رؤساء القطاعات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة - أن المشروعات والإنشاءات الجديدة يتم تنفيذها من خلال الاعتمادات المالية المتاحة من تمويل مشروع إعمار سيناء، أما مشروعات رفع الكفاءة أو التطوير فيتم تنفيذها من خلال الخطط الاستثمارية.