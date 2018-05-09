الأردن: 1.3 مليار يورو محفظة البنك الأوروبي في المملكة

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد فاخوري، إن محفظة البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية في الأردن بلغت خلال السنوات الخمس الماضية 3ر1 مليار يورو.



وأضاف فاخوري، الذي يرأس مجلس المحافظين في الاجتماع السنوي للبنك المنعقد في البحر الميت، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس البنك سوما شاكرابارتي عقب اجتماع لمجلس المحافظين اليوم الأربعاء، أن 87% من استثمارات البنك في الأردن كانت مخصصة للقطاع الخاص ما يجعل الأردن من أبرز الدول التي تأثرت إيجابا بعمل البنك في المنطقة.



وأشار إلى البنك يمكن أن يعمل على مستويات أعلى كمؤسسة تمويلية دولية، ويمكن له أيضا أن يوسع رقعة عمله لتشمل دولا في جنوب وشرق المتوسط، لافتا إلى أن البنك سيعد دراسة جدوى لمدى قدرته على ضم دول جديدة لمناطق عمله على أن تقدم في الاجتماع السنوي المقبل للبنك لإعطاء الضوء الأخضر للعمل في دول جديدة.



من جهته، قال رئيس البنك سوما شاكارابارتي، إن البنك استثمر ما يقارب 7ر9 مليار يورو في العام 2017 في دول عمله، وأنه حقق ربحا يسمح بأن يتم استخدامه كاحتياطي في المستقبل، لافتا إلى أن البنك يعمل على زيادة الاستثمار في الملكية الفكرية والعمل مع شركات وبنوك أخرى في المنطقة.



وأكد شاكارابارتي أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التغير المناخي، مشيرا إلى وجود تحديات كبيرة أهمها الهجرات في المنطقة ما يحتم القيام بعمل إضافي في هذا الخصوص.



وأشار إلى أن رأس المال البنك يسمح بزيادة 3 مليارات يورو في السنة كاستثمارات للدول وخلال الأشهر القادمة سيتم التفكير في كيفية وآليات إنفاق هذه الاستثمارات.

وكشف عن توجه البنك إلى ضم دول جديدة تحت مظلته مثل سوريا، وأن البنك يبحث حاليا عن مدى القدرة على زيادات مساهمات الأعضاء لتنفيذ مثل هذه الخطط.