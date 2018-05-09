مقتل إمام مسجد على يد مسلحين مجهولين جنوب اليمن

اغتال مسلحون مجهولون، مساء اليوم الأربعاء، رجل دين في مدينة عدن التي أعلنتها الحكومة اليمنية الشرعية، عاصمة مؤقتة للبلاد.

وقال مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن مسلحين مجهولين على متن سيارة أطلقوا النار على صفوان الشرجبي، إمام وخطيب مسجد "الصومال" في مديرية المعلا، ما أسفر عن مقتله على الفور.



وذكر المصدر، أن المسلحين لاذوا بالفرار عقب تنفيذ عملية الاغتيال، دون أن تعلن اي جهة مسؤوليتها عنها.



وقتل نحو ثمانية رجال دين على يد مسلحين مجهولين في المدينة نفسها خلال الأشهر الماضية، دون أن تتضح الجهة التي تقف خلف تلك الاغتيالات.



وتشهد مدينة عدن الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات (فصائل مطالبة بالانفصال)، اختلالات أمنية واسعة، وتفجيرات مفخخة استهدفت مسؤولين وجنود.