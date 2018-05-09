دراسة أمريكية: النوم أقل من 7 ساعات يوميًا يؤدي للاكتئاب

توصلت دراسة حديثة، إلى أن النوم لمدة تصل إلى 6 ساعات أو أقل يوميا، يزيد من خطر الاصابة بالاكتئاب لدى الفرد بنسبة تصل إلى 80 %.



ووجدت الدراسة الأمريكية، أن عدم نوم ساعة واحدة فقط من الساعات الموصى بها وهي سبع ساعات في اليوم يزيد أيضا من خطر إحساس الناس بالتوتر أو العجز أو الاضطراب بنسبة تتراوح بين 60 و80 في المائة، وذلك حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها اليوم.



ويعتقد الباحثون أن المرأة حساسة بشكل خاص للتعرض إلى آثار الأرق لأن هذا قد يكون بسبب هرموناتهم مما يجعلهم أكثر عرضة للاكتئاب على أي حال.



وقال الباحثون في جامعة جورجيا الجنوبية بالولايات المتحدة، إن النتائج التي توصلوا إليها يجب أن تشجع متخصصي الرعاية الصحية على التفكير في عادات نوم المرضى عند علاج اضطرابات الصحة العقلية.



وقام الباحثون بالدراسة عينة مكونة من 20851 شخص وذلك عبر استطلاع للرأي عن طريق الهاتف عام 2012.



وقد سئل المشاركون عن عدد المرات التي شعروا فيها خلال الثلاثين يومًا الماضية بالعصبية أو العجز أو القلق أو الاكتئاب أو أن صحتهم العقلية "ليست جيدة"، كما سجلوا عدد ساعات النوم التي يحصلون عليها في اليوم.



ونشرت النتائج في دورية علم الأعصاب والطب النفسي وأبحاث الدماغ.



ويتطابق ذلك مع الأبحاث التي أصدرتها جامعة بينغهامتون في وقت سابق من هذا العام، أن الأشخاص الذين يعانون من الأرق أقل قدرة على التغلب على الأفكار السلبية أو التخلص من العواطف المزعجة أكثر من أولئك الذين يحصلون على نوم كافي.



وأوصت مؤسسة النوم الوطنية بالولايات المتحدة، الأفراد بالحصول على ما بين سبع إلى تسع ساعات نوم يوميا.