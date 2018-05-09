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الأربعاء 09/مايو/2018 - 10:34 م

أسهم الطاقة تدعم بورصة وول ستريت بعد انسحاب أمريكا مع اتفاق إيران النووي

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
dostor.org/2163921

صعدت بورصة وول ستريت، اليوم الأربعاء، بدعم من مكاسب لأسهم شركات الطاقة بفعل صعود أسعار النفط في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب مع اتفاق نووي مع إيران.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 182.33 نقطة، أو 0.75 بالمئة، إلى 24542.54 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 25.87 نقطة، أو 0.97 بالمئة، ليغلق عند 2697.79 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 73.00 نقطة، أو 1.00 بالمئة، إلى 7339.91 نقطة.

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