«وول ستريت»: سياسة ترامب الخارجية تميل للأفعال بدلا من الحذر

سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الضوء على الفرق بين أفعال وقرارات ترامب خلال العام الأول من الرئاسة وحاليا، فبعد أن أحاط نفسه بفريق جديد للأمن القومي أصبح أكثر إقداما على لاتباع جهوده الشخصية الجريئة بدلا من توخي الحذر.

وأوضحت الصحيفة في تحليل بعنوان "ترامب في سياسته الخارجية يقدر الأفعال أكثر من الحذر"، أن ترامب خلال العام الأول من الرئاسة تقبل أغلب النصائح الحذره من مستشاريه عندما أرسل المزيد من القوات الأمريكية إلى أفغانستان وقام بتأجيل خططه لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس وحافظ على بقاء الولايات المتحدة داخل الاتفاق النووي الإيراني رغم رفضه.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة على فكر ترامب: إنه حاليا تحول للثقة في أن جهوده لإزعاج وترهيب خصومه في الخارج ستحقق النتائج التي أخفق أسلافه في إنجازها، مشيرة إلى أنه يتجه بجهوده لإزالة آثار أجندة الرئيس السابق باراك أوباما، كما يدفع نهجه حدود السياسة الخارجية المعتادة لأمريكا وعملية اتخاذ قرارات الأمن القومي.



ونقلت الصحيفة عن رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات مارك دوبويتز أن استراتيجية ترامب يمكن تلخيصها في "فن عقد الصفقات"، وهو ما يكون عن طريق رفض الالتزام بالاتفاقيات المتواجدة، والتي ليست في صالح أمريكا، سواء بالانسحاب أو التهديد بالانسحاب، ثم فرض الضغوط من أجل الحصول على صفقة أفضل، لكنه حذر أيضا من أن هذه الاستراتيجية سلاح ذو حدين فقد تؤدي لنجاح عظيم أو فشل كبير.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم اعتراف مؤيدي ترامب بمخاطر استراتيجيته لكنهم يؤكدون على ثمارها التي بدأت في الظهور بالفعل فيما يخص تغير نية زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون بشأن التفاوض مع أمريكا، وذلك بعد شهور من إثارة الرئيس الأمريكي مخاوف حول حرب محتملة ضد بيونج يانج بينما تبادل الطرفان تهديدات ووعيد باستهداف بعضهما بالأسلحة النووية.



وأضافت الصحيفة أن مؤيدي ترامب يعتقدون أنه قد يتبع النهج نفسه مع إيران عن طريق تهديد الخصم ثم الضغط على حلفائه الأوروبيين؛ لاتخاذ قرارات قاسية لعزل الخصم ومن ثم إجبار الخصم على التفاوض.