السلطات الأردنية تضبط شخصين نشرا تغريدة مفبركة للملك

أعلنت السلطات الأردنية، مساء اليوم، القبض على شخصين نشرا وتداولا تغريدة مفبركة نسبت للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وقالت مديرية الأمن العام الأردنية، في بيان مساء اليوم، إن وحدة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي بالمديرية تمكنت من القبض على شخصين قاما بنشر وتداول التغريدة المفبركة التي نسبت للملك عبدالله الثاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وأضافت أن أحد الشخصين قام بإنشاء حساب وهمي باسم فتاة وقام بنشر هذه التغريدة هو والشخص الآخر، وستتم إحالتهما للقضاء حسب الإجراءات المتبعة.



وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، أن القبض على الشخصين جاء في ضوء التحذير الذي أصدرته مديرية الأمن العام أمس فيما يتعلق بمتابعة وحدة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي بشأن كل من يقوم بنشر وتداول الأخبار والبيانات ومقاطع الفيديو المفبركة.



وأشار الناطق الإعلامي إلى أن وحدة الجرائم الإلكترونية، ستستمر في مراقبة ومتابعة كل ما يتم نشره من أخبار وبيانات ومنشورات ومقاطع فيديو، وسيتم إلقاء القبض على أي شخص كائنا من كان يقوم بإنشاء ونشر وتداول أية أخبار مفبركة.



وأهاب بجميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الحذر الشديد قبل نشر وتداول الأخبار والبيانات والمنشورات ومقاطع الفيديو، والتأكد من صحتها ومصادرها، تجنبا لتعريض أنفسهم للمساءلة القانونية ولكي لا يقعوا فريسة وضحية لبعض ناشري الفتن والأخبار المفبركة.