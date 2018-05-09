«العدل» عن حذف أغنية فضل شاكر: «مش بحب أزعل الجمهور»

حذف المنتج جمال العدل، أغنية تتر مسلسل «لدينا أقوال أخرى»، الذي يقدمه الفنان فضل شاكر في عودته للغناء.



وقال العدل لـ«الدستور»، إنه ألغي التتر بشكل نهائي، مؤكدًا أنه رضخ لمطالب الجمهور، لأنه لا يمكن أن يتسبب في مضايقته.



وأضاف العدل، أنه لا يعرف أن فضل شاكر مطلوب للعدالة، وأنه تعامل مع الموضوع بمبدأ أنه مطرب له جمهور، والناس فى اشتياق لسماع صوته مرة أخرى، مشددًا على أنه لم يعرف أن فضل شاكر موجود في لبنان.



وأوضح أنه رغم استياء البعض من حذف أغنية فضل شاكر من التتر، إلا أن كثيرين رفضوا وجوده، قائلا: «مش بحب أزعل الجمهور مني».