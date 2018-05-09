النفط يقفز 3% بعد انسحاب أمريكا من اتفاق إيران النووي

قفزت أسعار النفط 3 بالمئة، اليوم الأربعاء، وسجلت أعلى مستوياتها في ثلاثة أعوام ونصف العام بعد أن ساعد هبوط أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة في توسيع مكاسب السوق التي أعقبت قرار الولايات المتحدة الانسحاب من اتفاق نووي مع إيران.



وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، الانسحاب من الاتفاقية النووية الدولية الموقعة مع إيران في 2015، وأعلن أعلى مستوى من العقوبات على البلد العضو بمنظمة أوبك، وهو ما أثار مخاوف بين المستثمرين من تزايد مخاطر الصراع في الشرق الأوسط، وهو ما قد يعرقل إمدادات النفط إلى سوق تشهد نقصا في المعروض.