برلسكوني يوافق على تشكيل حكومة بقيادة حركة خمس نجوم في إيطاليا

قال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، اليوم الأربعاء، إنه لن يعيق تشكيل حكومة بقيادة حزب خمس نجوم، الأمر الذي يزيل العقبة الرئيسية أمام إنهاء الأزمة السياسية في البلاد.



وقال برلسكوني في إشارة غلى حزب الرابطة: "إذا أرادت قوة سياسية أخرى من ائتلاف يمين الوسط ان تتحمل مسؤولية حكومة مع حزب خمس نجوم فإننا نحترم ذلك."



وأضاف: "من المؤكد أنه ليس من حقنا أن نبدي اعتراضات أو نضع شروطا مسبقة، لكن في هذه الحالة، لا يمكننا بالتأكيد إعطاء تصويت بالثقة" للحكومة الجديدة.



ولا يحتاج حزب الرابطة وحزب خمس نجوم إلى أصوات حزب برلوسكوني "فورزا إيطاليا" لتشكيل حكومة، لكن الرابطة أرادت تطمينات من برلسكوني بشأن عدم معارضته للخطة.

