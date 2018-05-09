وزير التموين: احتياطي السكر يكفي ٧ أشهر

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي 7 أشهر، مؤكدا على توافرالسلع للمواطنين بأسعار مخفضة.



جاء ذلك خلال افتتاحه لمعرض "أهلا رمضان" فى قاعة المؤتمرات بمدينة نصر فى الفترة من 10 حتى 31 مايو الجاري، موضحا أن الرئيس السيسي وجه بضبط الأسعار طوال شهر رمضان، بالإضافة إلى توفير سيارات متنقلة للوصول إلى الأماكن المهمشة والتى لا يتوافر بها منافذ للسلع.



وأوضح المصيلحي، أنه تم الاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة على مد مدة المعرض حتى نهاية الشهر الحالي بدون أي أعباء على العارضين، مشيرا إلى أن المعرض سيشهد تقديم سحوبات وجوائز للمواطنين.



وفيما يتعلق بمشروع جمعيتي؛ قال المصيلحي، إنه يجري الآن تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع جمعيتي بانشاء 1300 منفذا، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تضمنت انشاء 3000 منفذ.



وأوضح المصيلحي، أنه تم زيادة عدد المستفيدين من الشنط الرمضانية لتبلغ 7ر1 مليون مستفيد، لافتا إلى أن تكلفتها تبلغ 5ر51 جنيه وسيتم بيعها بسعر 25 جنيها للشنطة وسيتولى جهاز الخدمة الوطنية توزيعها.