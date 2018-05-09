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الثقافة
الأربعاء 09/مايو/2018 - 10:22 م

وزيرة الثقافة: المبدعون جزء أصيل في استعادة قوتنا الناعمة

إيناس عبد الدايم
إيناس عبد الدايم
أ ش أ
dostor.org/2163909

قالت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، إن المبدعين جزء أصيل في استعادة قوتنا الناعمة، وإنه لابد أن نحتضنهم ونحافظ عليهم ونتيح أمامهم كل الفرص والإمكانيات كون الحفاظ على الموهوبين عنوانا لمقياس تقدم الأوطان.

جاء ذلك خلال احتفالية توزيع جوائز المسابقة الثقافية والأدبية لمجلة (أخبار الأدب) في دورتها الرابعة، والتي تم تنظيمها اليوم الأربعاء، على مسرح وزارة الشباب والرياضة، بحضور المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، والكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم.

وأوضحت عبدالدايم أن وزارة الثقافة تعكف على وضع برنامج بشكل علمي مدروس لدعم الموهوبين، مضيفة: "نحتفل اليوم بـ 22 مبدعًا من الفائزين في المسابقة الثقافية والأدبية في دورتها الرابعة ويتم تقديمهم لوطننا الذي يحارب الإرهاب، ويخوض معركة شرسة لبناء وطن مشرق"، مقدمةً الشكر لكل من وزير الشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم على دعمهما للمسابقة.

وتضمن الحفل فقرة فنية قدمها أعضاء أوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقيادة المايسترو الدكتور عزالدين طه، حيث تم تقديم مجموعة من الأغاني المتنوعة والتي نالت إعجاب وإشادة الحضور.

وفي ختام الحفل، تم توزيع جوائز (مجلة الأدب) على 22 مبدعا من الفائزين في مجالات القصة القصيرة والأدب والرواية وشعر العامية والفصحي والترجمة، وجائزة في النقد باسم "نجيب محفوظ"، وجائزة أخرى باسم "جمال الغيطاني" مخصصة لعمل روائي لم ينشر من قبل، وتبلغ قيمة الجوائز المقدمة 225 ألف جنيه بدعم من وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة.

حضر الاحتفال طارق الطاهر، رئيس تحرير أخبار الأدب، ومجموعة من كبار الأدباء والمثقفين، وعدد من قيادات مؤسسة أخبار اليوم، والدكتورة أمل جمال، رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب.

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