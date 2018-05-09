وزير مالية البرازيل يستبعد تضرر بلاده من الأزمة الاقتصادية بالأرجنتين

قال وزير مالية البرازيل إدواردو جوارديا، إنه لا توجد أي فرصة لانتقال الأزمة الاقتصادية الحالية في الأرجنتين إلى البرازيل.



وأضاف: "نحن في موقف خارجي مريح، حيث يتم تمويل العجز المحدود في الحساب الجاري من خلال الاستثمارات الخارجية المباشرة، إلى جانب هذا لدينا احتياطيات قيمتها 383 مليار دولار لذلك لا أرى أي تأثير" للأزمة الأرجنتينية على البرازيل".



وقال إن توازن المخاطر في البرازيل لم يتأثر أيضا بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.



وبحسب "جوارديا" فإنه يجب على البرازيل "التمسك بمسار الضغط المالي" أي ضبط الإنفاق العالمي لأنه "سيضمن للبرازيل مواصلة النمو. الموقف الدولي قد يتغير لذلك يجب أن نظل متمسكين بمسار الإصلاحات".

