دبلوماسي أمريكي: سنشجع الدول الأوروبية للحد من استثماراتها في إيران

قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى "أندرو بيك"، اليوم الأربعاء، إن تشجيع الدول الأوروبية على الحد من استثماراتها في الاقتصاد الإيراني سيكون من الأولويات الأولى لبلاده بعد انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني.



وأضاف بيك في حوار حصري مع راديو "صوت أمريكا"، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستخبر حلفائها من الدول الأوروبية بأنها ترى وجود مشاكل حقيقية في القرارات الاقتصادية التي تدعم حكام إيران.



وتابع بيك، أن تلك المشاكل تتضمن تمكين الحرس الثوري الإيراني من اختراق الاقتصاد الإيراني ومنح طهران المزيد من المال لدعم الأنشطة "الشائنة" خارج إيران.



وأضاف أن بلاده ستشجع الدول الأوروبية على تقليص استثماراتها في إيران وستشرك تلك الدول من أجل الوصول لاتفاق يستطيع معالجة تهديد النظام الإيراني بشكل أفضل.

