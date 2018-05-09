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سياسي
الأربعاء 09/مايو/2018 - 10:17 م

السبت.. «الحركة الوطنية» ينظم مؤتمرًا لمناقشة تحديات الاقتصاد

محمد عزمي
محمد عزمي
محمد جعفر
dostor.org/2163904

يعقد حزب الحركة الوطنية المصرية مؤتمرا حول آفاق وتحديات الاقتصاد المصري ودور الشباب في صنع القرار، وذلك يوم السبت المقبل، بمقر مكتبة مصر الجديدة العامة وتحت إشراف أمانة شباب الجمهورية.

وأكد محمد عزمي أمين الشباب، أن المؤتمر يشهد جلسة عامة افتتاحية يعقبها عقد ندوتان علي هامش المؤتمر الندوة الأولي تدور حول آفاق الاقتصاد المصري، وما يواجهة من تحديات خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن الندوة ستقدم عدد من الحلول والمقترحات الي الحكومة في شكل تقارير إستراتيجية متخصصة أعدها عدد من الخبراء وسيحاضر فيها رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب النائب محمد بدراوي والخبير الاقتصادي ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب الدكتور أحمد رؤوف.

وقال عزمي إن الندوة الثانية ستناقش قضية مشاركة الشباب في صنع المستقبل وكيفية التأهيل والتدريب علي تحمل المسئولية والمشاركة البناءة النابعة من خبرة ووعي ومرتكنة لعناصر شابة مسلحة بالعلم والمعرفة بعيدًا عن المزايدات والصخب والصوت العالي، مضيفا أنه سيحاضر في الندوة القائم بأعمال رئيس الحزب اللواء رؤوف السيد والأمين العام للحزب الدكتور أحمد الضبع، وزعيم الأغلبية السابق بمجلس الشورى الدكتور محمد رجب، ومعاون وزير الشباب والرياضة الدكتور يوسف الورداني، وعميد كلية الإعلام السابق بجامعة بني سويف الدكتورة نائلة عمارة.

وأوضح عزمى أن الندوتين تأتيان في إطار سلسلة من الأمسيات الثقافية والسياسية والاقتصادية التي يعتزم الحزب تنظيمها خلال المرحلة المقبلة، والتي تتناول موضوعات وقضايا تستهدف رفع الوعي لدي الشباب وتحفيزهم علي المشاركة الفعالة والإيجابية في بناء الوطن.

وأشار عزمى إلى أن المؤتمر سينعقد السبت المقبل بمقر مكتبة مصر الجديدة العامة محافظة القاهرة، وبحضور أعضاء الهيئة العليا للحزب والأمانة العامة، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة والسياسية وشباب من محافظات القطاع الشمالي.

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