إجراءات لحماية الثروة الحيوانية بالفيوم

قرر محافظ الفيوم الدكتور جمال سامي، منع نقل الأبقار بين محافظتي الفيوم وبني سويف لمدة أسبوعين؛ لضمان عدم انتقال الماشية المصابة بمرض الجلد العقدي بين المحافظتين، وكلف مديرية الطب البيطري بتوفير طبيب بجميع نقاط التفتيش على الطرق التي تربط المحافظتين.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع وكلاء وزارات الصحة والزراعة والتموين والطب البيطري ورؤساء المراكز والمدن؛ لبحث الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المحافظة للوقاية من انتشار الأمراض المعدية بين الثروة الحيوانية وخاصة مرض التهاب الجلد العقدي الذي يصيب الأبقار.



وأصدر المحافظ توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن ورؤساء الوحدات المحلية بالقري للتنسيق مع الطب البيطري في حالة وجود أي حالة نفوق بين الأبقار بسبب مرض التهاب الجلد العقدي، والتنسيق بين الوحدات البيطرية والوحدات المحلية لدفن الجثث النافقة في حالة وجودها، وتكليف رئيس كل مدينة بتحديد موقع لدفن الماشية النافقة منعًا لانتشار العدوى والحفاظ على الثروة الحيوانية.



ناقش المحافظ رؤساء المدن ووكلاء الوزارات حول دور كل قطاع لضمان عدم انتشار مرض الجلد العقدي بين الثروة الحيوانية في المحافظة، وتقرر إعداد تقرير يومي حول جهود كل قطاع لمكافحة مرض الجلد العقدي.



تم خلال الاجتماع تكليف وكيل وزارة الصحة بتكثيف عمل فرق مكافحة ناقلات الأمراض بجميع مراكز المحافظة والتنسيق مع الوحدات المحلية للرش الدوري للبرك والمصارف والمستنقعات؛ لمنع انتشار الناموس الذي يمثل الناقل الأول للمرض بين الماشية.



كما كلف رؤساء المدن بالتنسيق مع الوحدات المحلية للعمل على عدم تكون البرك وتجمعات المياه الراكدة للحفاظ على الصحة العامة، ومنع انتشار الباعوض وتكثيف جهود توعية المواطنين وصغار مربى الماشية بأهمية الرش الدوري وتحصين الماشية للوقاية من الأمراض المختلفة.