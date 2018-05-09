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الأربعاء 09/مايو/2018 - 10:12 م

ترامب لإيران: التفاوض أو مواجهة التداعيات

ترامب
ترامب
أ ش أ
dostor.org/2163902

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع لأعضاء إدارته بعد إعلانه الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران إن طهران ستتفاوض وإلا فإن أمرا ما سيحدث.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي مساء اليوم الأربعاء، عن ترامب قوله: "إما أن نبرم اتفاقا جيدا للعالم، وإلا فلن نبرم اتفاقا على الإطلاق"، مشيرا إلى أن إدارته ألغت اتفاقا سيئا ما كان ينبغي الموافقة عليه، ولم يوضح الرئيس ترامب التداعيات التي يمكن حدوثها.

وكانت مجموعة الست الكبرى (الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن وألمانيا) إضافة إلى الاتحاد الأوروبى، توصلت إلى اتفاق مع طهران عام 2015 يحد من نشاط الأخيرة النووى، ويضعه تحت المراقبة الدولية مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها على خلفية هذا الملف.

وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مساء أمس، انسحاب بلاده من الاتفاق النووى الإيرانى وعزمه فرض مزيد من العقوبات على طهران.

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