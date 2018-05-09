عاجل.. البيت الأبيض: فرض عقوبات جديدة على إيران خلال أسبوع

قال البيت الأبيض اليوم الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب يعد لفرض عقوبات جديدة على إيران، ربما الأسبوع القادم على أقرب تقدير، لضمان عدم تطويرها أسلحة نووية.



وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال، اليوم الأربعاء، إن عقوبات إيران سيبدأ تنفيذها "قريبا جدا"، مؤكدا أن إيران "سوف تتفاوض" وإلا "سيحدث شيء ما"، موضحا أنه إذا استأنفت إيران برنامجها النووى فستكون هناك "عواقب خطيرة للغاية".



فيما قال وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حلفائها لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووى، بعد يوم من انسحاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من الاتفاق النووى الدولى مع طهران، وقال ماتيس للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ "سنواصل العمل إلى جانب شركائنا وحلفائنا لضمان عدم امتلاك إيران أبدا لسلاح نووى، وسوف نعمل مع آخرين على التصدى لنفوذ إيران الخبيث".



وتابع: "هذه الإدارة ستظل ملتزمة بجعل الأولوية لسلامة ومصلحة ورفاهية مواطنينا".



