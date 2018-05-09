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سياسي
الأربعاء 09/مايو/2018 - 10:07 م

اليوم.. «خطة النواب» تناقش موازنة الهيئات القضائية

الدكتور حسين عيسى
الدكتور حسين عيسى
مني هيبة
dostor.org/2163897

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، اليوم الخميس، اجتماعًا لمناقشة موازنة الهيئات القضائية، والتي تضم «القضاء، والنيابة العامة، ومجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة»، عن السنة المالية 20182019.

ويشار إلى أن اللجنة أنهت اجتماعات الأسبوع الجاري؛ لمناقشة الموازنة الجديدة للدولة، والتي تضمنت 10 اجتماعات بدأت، السبت الماضي، استهلتها اللجنة باجتماع مع وزيرى المالية والتخطيط، واستمعت إلى آرائهما بشأن المقومات الأساسية للبيان المالي وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن السنة المالية المقبلة.

كما انتهت اللجنة خلال الاجتماعات التي عقدتها علي مدار أيام الأسبوع من مناقشة موازنة وزارات «الصحة، والبترول، والكهرباء، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والنقل، والزراعة، والتضامن، والإسكان»، بحضور الوزراء المعنيين.

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