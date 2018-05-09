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الأربعاء 09/مايو/2018 - 10:07 م

المعهد السويدي بالإسكندرية ينظم احتفال «يوم أوروبا»

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
أ ش أ
dostor.org/2163896

نظم المعهد السويدي بالإسكندرية اليوم الأربعاء، احتفالا بعنوان "يوم أوروبا"، بحضور عضو وحدة الدراسات المتقدمة بالمفوضية الأوروبية مارك لويكس.

وضمت الاحتفالية مجموعة من المعزوفات الموسيقية التي نالت إعجاب الحضور من الجمهور.

وأعرب لويكس، عن سعادته بوجوده في الإسكندرية، مؤكدا أهمية ضرورة الابتكار والاختراع والحداثة من أجل تطوير المجتمعات وإحداث التغيير وعلاج الأزمات.

وقال: "إن النساء قادرات على التغيير؛ فالمرأة تتقدم خطوة أكثر من الرجل"، موجها حديثه للسيدات: "عليكن مسئولية كبيرة".

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