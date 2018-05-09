المعهد السويدي بالإسكندرية ينظم احتفال «يوم أوروبا»

نظم المعهد السويدي بالإسكندرية اليوم الأربعاء، احتفالا بعنوان "يوم أوروبا"، بحضور عضو وحدة الدراسات المتقدمة بالمفوضية الأوروبية مارك لويكس.



وضمت الاحتفالية مجموعة من المعزوفات الموسيقية التي نالت إعجاب الحضور من الجمهور.



وأعرب لويكس، عن سعادته بوجوده في الإسكندرية، مؤكدا أهمية ضرورة الابتكار والاختراع والحداثة من أجل تطوير المجتمعات وإحداث التغيير وعلاج الأزمات.



وقال: "إن النساء قادرات على التغيير؛ فالمرأة تتقدم خطوة أكثر من الرجل"، موجها حديثه للسيدات: "عليكن مسئولية كبيرة".