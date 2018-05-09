«الرئاسي الليبي» ينشئ جهازًا لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، إعادة هيكلة قوة الردع الخاصة، وضم جميع منتسبيها إلى جهاز أمني جديد يحمل اسم جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب ومنحها صلاحيات موسعة.



وقالت بوابة "الوسط" الليبية، اليوم، إن صلاحيات الجهاز الجديد تشمل مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي، ومنح أعضاء الجهاز صفة مأموري الضبط القضائي، ومصادرة الأموال والأملاك المضبوطة وتخصيصها كمصدر لتمويل الجهاز.



ومنح القرار، للجهاز الأمني الجديد، صلاحيات تعقب العصابات الإجرامية والجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية، والمشارَكة في تنفيذ السياسة الأمنية للدولة، والتعاون الأمني مع الجهات الدولية والإقليمية، ونشر الوعي الأمني في المجتمع، وتقديم الملاحظات حول القوانين والأنظمة والاتفاقات الأمنية ومراقبة وسائل الإعلام وجمع المعلومات.