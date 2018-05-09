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الأربعاء 09/مايو/2018 - 09:29 م

توصيات بسرعة الانتهاء من قانون حرية المعلومات

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
dostor.org/2163876

أوصى البيان الختامي لمؤتمر كلية الإعلام جامعة القاهرة، بضرورة إنشاء مدونة مهنية وسلوكية تحدد ضوابط استعانة الصحفيين والإعلاميين لشبكات التواصل الاجتماعي وتوظيفها في عملهم، يتولى طرحها الأكاديميون والممارسون والهيئات المنوط بها تنظيم العمل الإعلامي.

وناشد بيان ختام المؤتمر الذي أقامته الكلية تحت عنوان "نحو تجسير الفجوة بين الإعلام والجمهور" ، إجراء بحوث أكاديمية تتناول "أسباب عزوف الجمهور عن قراءة ومتابعة وسائل الإعلام التقليدية"، ودراسة المتغيرات التكنولوجية المتسارعة في بيئة الإعلام الرقمي، ورصد تأثيراتها وطرح حلول قابلة للتنفيذ لإعادة الثقة والمصداقية في هذه الوسائل وما تتناوله من أخبار.

طالب البيان الذي ألقته الدكتورة جيهان يسري، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة ورئيس المؤتمرالهيئات والكيانات المنوط بها تنظيم شئون وسائل الإعلام المختلفة بتأسيس مرصد إعلامي تتحدد مهمته في إمداد المؤسسات الإعلامية والصحفية بالنتائج أولًا بأول لضبط أدائها بما يلبي احتياجات الجمهور.

دعت توصيات البيان إلى تدريب وتأهيل الإعلاميين وتوعيتهم بالمعايير المهنية والأخلاقية الحاكمة لمهنة الصحافة والإعلام احترامًا لعقلية الجمهور وسعيًا لاستعادة الثقة بينهم وبين جماهير وسائل الإعلام، مع التأكيد على ضرورة وضع معايير خاصة للإعلام المصري نابعة من دوره التنموي والتثقيفي في المرحلة الحالية، حسبما ذكره البيان.

وشدد بيان المؤتمر، الذي نظمته الكلية تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وبرئاسة الأستاذة الدكتورة جيهان يسري عميد كلية الإعلام وأمانة الأستاذة الدكتورة هبة السمري وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، على ضرورة إلزام المؤسسات الاعلامية بضرورة وضع دليل تحدد من خلاله شخصيتها وسياساتها التحريرية مع تحرير العلاقة بين الملكية والتحرير، بما يضمن الاستقلالية لتلك الوسائل، ويحررها من التبعية للحكومات أو لرأس المال بشكل يؤدي في النهاية لخدمة الجمهور وقضاياه، وسرعة الانتهاء من قانون حرية تداول المعلومات وتفعيله بما يضمن قيام الإعلاميين بدورهم في الوفاء بحق الجمهور في المعرفة، مع وضع ضمانات تشريعية لازمة ليصبح الإعلام موجهًا للرأي العام متفاعلًا معه وليس تابعًا له.

وطالب البيان لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بضرورة التنسيق مع الهيئات الثلاث المنظمة للإعلام والصحافة للقيام بدورها التشريعي والرقابي، بما يتوافق مع الظروف الراهنة والمستقبلية لضبط ممارسات الإعلام ويُحقق التوازن بين حق الإعلاميين في الحصول على المعلومات.

إضافة إلى تشديده على عدم المساس بالأمن القومي، والحد من هيمنة الإعلان وطغيانه على المادة الإعلامية والتحريرية، وتجنب التضليل أو تزييف الوعي لا سيما في القضايا والموضوعات التي تمس حياة الجماهير ومصالحهم، ومراعاة وسائل الإعلام الظروف المجتمعية وضرورات المصلحة القومية بما لا يسمح بتسييس الاتجاهات، مع الحرص على دعم المنظومة القيمية والأخلاقية وقيم الانتماء لدى الإعلاميين والجماهير معًا.

وتضمن المؤتمر 5 جلسات علمية تمت خلالها مناقشة 24 بحثًا قدمت من أعضاء هيئة التدريس بكليات وأقسام الإعلام في الجامعات المصرية والعربية، فضلًا عن مائدتين مستديرتين الأولى بعنوان: "الإعلاميون ومصادر المعلومات المهنية والتبعية"، والثانية بعنوان: "الهيئات الإعلامية: ضبط وتطوير الأداء الإعلامي"، بالاضافة إلى ورشة تدريبية لأعضاء الهيئة المعاونة من "المدرسين المساعدين والمعيدين" بعنوان: "الأخبار المزيفة: آليات التدقيق والمواجهة".

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