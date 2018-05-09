رئيس الجمارك: نعمل على إنجاز القانون الجديد خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور جمال عبدالعظيم، رئيس مصلحة الجمارك، إنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على إنجاز مشروع قانون الجمارك الجديد ولائحته التنفيذية والانتهاء من التطوير التكنولوجي الشامل لآليات العمل بالمصلحة.



وأضاف عبدالعظيم، في بيان اليوم الأربعاء، أنه سيتم خلال المرحلة القادمة أيضا تطبيق منظومة الشباك الواحد والربط الإلكتروني؛ لتوفير الوقت وتسهيل وتيسير التجارة الدولية وزيادة تدفق الاستثمارات وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية وعمليات الاستيراد لمنع كل سبل التحايل للتهرب من الجمارك، مما يسهم في تحقيق الحصيلة الجمركية المستهدفة وتوفير الحماية للصناعة الوطنية.



وتوجه بالشكر للدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك السابق، على جهوده خلال عمله طوال السنوات السابقة لتطوير منظومة العمل بالمصلحة وعلى أدائه الرائع الذي كان محل إشادة من الجميع.



وأشاد عبدالعظيم بأداء جميع العاملين بالمصلحة على حماية المنافذ والحدود ومكافحة التهرب الجمركي، مشيرا إلى أنه سيعمل خلال الفترة القادمة على تحقيق آمال ومطالبهم في توفير التقدير المادي والأدبي المناسب في ظل الدور المهم والمنوط بهم والذي يليق بجهودهم وتضحياتهم.

