القاهرة : الأربعاء 09 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:36 م

الرئيس الفلسطيني يجدد اعتذاره لليهود

07:54 ص

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة
07:08 ص

تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»
03:32 ص

عاجل.. انهيار منزل من 3 طوابق وإصابة 5 أشخاص فى أسيوط (صور)
01:17 ص

«الحب مثل إدمان الكحول».. علامات تدل على علاقة مريضة
09:52 م

سوريا تدين انسحاب ترامب من اتفاق إيران النووي
08:09 م

«فوكس نيوز»: «بنس» أبلغ الكونجرس خروج أمريكا من الاتفاق النووي
07:18 م

وصول نائب الرئيس الأمريكي إلى الكونجرس للإبلاغ بإلغاء الاتفاق النووي
06:55 م

3 سيناريوهات لانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني
06:50 م

السلطات اليونانية تقبض على 14 شخصًا بتهمة تمويل الإرهاب
06:30 م

فرنسا تنفي إبلاغها بانسحاب ترامب من الاتفاق النووي
11:00 م

في تاريخه البرلماني.. لماذا لم يقدم خالد محيي الدين أي استجوابات؟
اقتصاد
الأربعاء 09/مايو/2018 - 09:25 م

رئيس الجمارك: نعمل على إنجاز القانون الجديد خلال الفترة المقبلة

رئيس الجمارك: نعمل
أ ش أ
dostor.org/2163872

قال الدكتور جمال عبدالعظيم، رئيس مصلحة الجمارك، إنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على إنجاز مشروع قانون الجمارك الجديد ولائحته التنفيذية والانتهاء من التطوير التكنولوجي الشامل لآليات العمل بالمصلحة.

وأضاف عبدالعظيم، في بيان اليوم الأربعاء، أنه سيتم خلال المرحلة القادمة أيضا تطبيق منظومة الشباك الواحد والربط الإلكتروني؛ لتوفير الوقت وتسهيل وتيسير التجارة الدولية وزيادة تدفق الاستثمارات وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية وعمليات الاستيراد لمنع كل سبل التحايل للتهرب من الجمارك، مما يسهم في تحقيق الحصيلة الجمركية المستهدفة وتوفير الحماية للصناعة الوطنية.

وتوجه بالشكر للدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك السابق، على جهوده خلال عمله طوال السنوات السابقة لتطوير منظومة العمل بالمصلحة وعلى أدائه الرائع الذي كان محل إشادة من الجميع.

وأشاد عبدالعظيم بأداء جميع العاملين بالمصلحة على حماية المنافذ والحدود ومكافحة التهرب الجمركي، مشيرا إلى أنه سيعمل خلال الفترة القادمة على تحقيق آمال ومطالبهم في توفير التقدير المادي والأدبي المناسب في ظل الدور المهم والمنوط بهم والذي يليق بجهودهم وتضحياتهم.

موضوعات متعلقة

رئيس مصلحة الجمارك يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بشبرا

«الجمارك» تبحث آليات جديدة لوقف التحايل على ضوابط الاستيراد

«الجمارك»: تنفيذ منظومة الشباك الواحد لخدمة المستثمرين

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

«فودافون»: 10 مليارات جنيه حجم استثماراتنا خلال 3 أعوام في مصر

منذ أقل من شهر

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا

منذ أقل من شهر

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

منذ شهر

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا

منذ شهر

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

منذ شهر

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

الآن

السعودية تعتمد برنامجًا ماليًا لتعزيز القطاع الخاص ودعم الاستثمار

بث مباشر.. حلقة جديدة من «90 دقيقة» مع محمد الباز

تصنيف أعمال عز وكرارة وهيفاء «+16».. والزعيم ويسرا والفخرانى وروبى «+12»

هاني رمزي يكشف أسباب انسحابه من «مقالب رمضان»

الأكثر قراءة

عاجل.. «الأرصاد» تحذر من عاصفة ترابية شديدة خلال ساعات

مصطفى قمر يعلن زواجه الثاني

عاجل.. أحمد شوبير ينجو من حادث مرعب

غادة والي تكشف عن تفاصيل قانون "التأمينات والمعاشات"

ألبومات الصور

تصوير فيلم «الصفقة» داخل أحد المستشفيات (صور)

فيديو.. بـ"العرقسوس".. تجار باب الشعرية يستعدون لـ رمضان

محطة مترو الأهرام تستعد لاستقبال رمضان بالزينة

صور.. إزالة 56 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بإيتاى البارود

نجم الساعة

هاني رمزي يكشف أسباب انسحابه من «مقالب رمضان»

ads
الأكثر قراءة

عاجل.. «الأرصاد» تحذر من عاصفة ترابية شديدة خلال ساعات

مصطفى قمر يعلن زواجه الثاني

عاجل.. أحمد شوبير ينجو من حادث مرعب

غادة والي تكشف عن تفاصيل قانون "التأمينات والمعاشات"

كشكول

وزير التعليم العالى يعلن قرارات تعيين جديدة

20 مايو.. بدء الامتحانات بتمريض عين شمس

12 مايو.. هندسة عين شمس تطلق مبادرة "fusion"

عميدة صيدلة عين شمس تتفقد سير عملية الامتحانات بالكلية

المؤتمر الطلابي السادس للوافدين بـ"تمريض عين شمس"

الأمصار

تطور الأوضاع العسكرية في درنة الليبية

سمير جعجع: القانون الانتخابي أدى لفوز 57 نائبا مسيحيا للمرة الأولى

وزير الدفاع الإيراني يتعهد بتعزيز القدرات الدفاعية

وزير الخارجية السعودي: سنسعى لامتلاك سلاح نووي

ماكرون لروحاني: نريد إبقاء الاتفاق النووي

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

باحث يحصل على الماجستير عن «دور المواقع الإسلامية في تشكيل المعرفة»

«الجارحي»: مستشفى 25 يناير نقطة انطلاق لعدة مشروعات تنموية

علماء روس يطورون مواد لتصبح عظامًا

ads
ولاد الكار

سالي عاطف: انتظروا إشراقة «الصّباح».. الإعلام أصبح مرتعًا لكل مَن «هب ودب».. ومعارضة النظام ليست غايتنا (حوار)

الصحة

قريبًا.. عقار جديد للتخلص من إدمان الكحول

الدستور على فيسبوك