الأربعاء 09/مايو/2018 - 09:24 م
عاجل.. مهاتير يفوز بمنصب رئيس الوزراء في ماليزيا
dostor.org/2163871
فاز مرشح المعارضة مهاتير محمد في الانتخابات لشغل منصب رئيس وزراء ماليزيا.
بحسب ما أظهرته النتائج الرسمية.
فاز مرشح المعارضة مهاتير محمد في الانتخابات لشغل منصب رئيس وزراء ماليزيا.
بحسب ما أظهرته النتائج الرسمية.
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