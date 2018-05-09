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الأربعاء 09/مايو/2018 - 09:21 م

«عبدالعال» يترأس لجنة القانون العام بجامعة عين شمس

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
محمد جعفر
dostor.org/2163868

انعقدت لجنة القانون العام "الدستوري والإداري"، بكلية الحقوق جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وعضوية عدد من أساتذة القانون الدستوري، أبرزهم الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة العشرة لوضع الدستور، للنظر في ترقية بعض أعضاء هيئة التدريس بأقسام القانون العام بالجامعات المصرية.

ونظرت اللجنة أبحاث وأعمال أعضاء هيئة التدريس المتقدمين لوظيفة أستاذ قانون دستوري، وبعضًا من المتقدمين لوظيفة أستاذ مساعد.

واستغرقت اللجنة، نحو ساعتين ونصف الساعة، في نظر الأبحاث والأعمال المقدمة.

وكان الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور ناجي عبدالمؤمن، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، في استقبال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لدى وصوله الجامعة.

جدير بالذكر أن اللائحة الداخلية بمجلس النواب، تشير إلى عدم تعارض تفرغ النائب البرلماني، مع إلقاء محاضرات والاشتراك في لجان المناقشة والحكم على الرسائل العلمية، وعضوية اللجان العلمية الدائمة المسئولة عن ترقية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

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