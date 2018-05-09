بوتين والبارزاني يبحثان العلاقات التاريخية بين روسيا وكردستان

بحث رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العلاقات التاريخية بين روسيا وكردستان وتطويرها مستقبلا.



وقالت رئاسة حكومة إقليم كردستان - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء- إن الرئيس الروسي أكد دعم بلاده لاقليم كردستان العراق، وتطوير العلاقات معه في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والطاقة.



من جانبه، رحب البارزاني، بأية خطوة روسية باتجاه تنمية العلاقات بين إقليم كردستان وروسيا، مؤكدا استعداد الإقليم تقديم كافة التسهيلات لمشاريع الطاقة والاستثمارات الروسية في إقليم كردستان.



وكانت رئاسة حكومة إقليم كردستان أعلنت، أمس الثلاثاء بأن رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان البارزاني توجه إلى روسيا في زيارة رسمية، لافتة إلى أن البارزاني سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

