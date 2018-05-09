غدًا.. محاكمة المتهمين في «العصابة الكولومبية»

تنظر محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمود حمدى، غدًا، محاكمة "العصابة الكولومبية".



وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، عاقبت أفراد العصابة بالسجن ١٠ سنوات لكل متهم لارتكابهم ٥ وقائع سرقات بواقع سنتين لكل واقعة بفيلات التجمع الخامس.



تعود تفاصيل الكشف عن هذه العصابة، مع تعدد البلاغات في الآونة الأخيرة، المتمثلة فى وقائع سرقات المساكن، من داخل فيلات كائنة بالمنتجعات والكمبوندات الكائنة بدوائر أقسام شرطة التجمع الخامس والتجمع الأول بنطاق قطاع القاهرة الجديدة.



ووجه اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات تلك الوقائع، ونجح فريق البحث بقيادة العميد نبيل سليم مدير المباحث الجنائية، فى فحص كافة البلاغات، وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب تلك الحوادث تشكيل عصابى مكون من أشخاص يحملون الجنسية الكولومبية.



ومن خلال التحريات أمكن تحديد المتهمين، وهم كل من "كرستيان كاميلو" مواليد 1986، والمدرج على قوائم ترقب الوصول ومنع سفر، و"خورمان فرنلدو" مواليد 1990، و"مايكل همبرتو" مواليد 1986، والمدرج على قوائم ترقب الوصول ومنع سفر، و"كرستيان استيبان" مواليد 1995، وبالاستعانة بوحدة المساعدات الفنية أمكن تحديد أماكن ترددهم بمنطقة وسط المدينة.