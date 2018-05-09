القاهرة : الأربعاء 09 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:36 م

الرئيس الفلسطيني يجدد اعتذاره لليهود

07:54 ص

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة
07:08 ص

تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»
03:32 ص

عاجل.. انهيار منزل من 3 طوابق وإصابة 5 أشخاص فى أسيوط (صور)
01:17 ص

«الحب مثل إدمان الكحول».. علامات تدل على علاقة مريضة
09:52 م

سوريا تدين انسحاب ترامب من اتفاق إيران النووي
08:09 م

«فوكس نيوز»: «بنس» أبلغ الكونجرس خروج أمريكا من الاتفاق النووي
07:18 م

وصول نائب الرئيس الأمريكي إلى الكونجرس للإبلاغ بإلغاء الاتفاق النووي
06:55 م

3 سيناريوهات لانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني
06:50 م

السلطات اليونانية تقبض على 14 شخصًا بتهمة تمويل الإرهاب
06:30 م

فرنسا تنفي إبلاغها بانسحاب ترامب من الاتفاق النووي
11:00 م

في تاريخه البرلماني.. لماذا لم يقدم خالد محيي الدين أي استجوابات؟
حوادث
الأربعاء 09/مايو/2018 - 09:12 م

غدًا.. محاكمة المتهمين في «العصابة الكولومبية»

غدًا.. محاكمة المتهمين
عادل عبد العال
dostor.org/2163863

تنظر محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمود حمدى، غدًا، محاكمة "العصابة الكولومبية".

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، عاقبت أفراد العصابة بالسجن ١٠ سنوات لكل متهم لارتكابهم ٥ وقائع سرقات بواقع سنتين لكل واقعة بفيلات التجمع الخامس.

تعود تفاصيل الكشف عن هذه العصابة، مع تعدد البلاغات في الآونة الأخيرة، المتمثلة فى وقائع سرقات المساكن، من داخل فيلات كائنة بالمنتجعات والكمبوندات الكائنة بدوائر أقسام شرطة التجمع الخامس والتجمع الأول بنطاق قطاع القاهرة الجديدة.

ووجه اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات تلك الوقائع، ونجح فريق البحث بقيادة العميد نبيل سليم مدير المباحث الجنائية، فى فحص كافة البلاغات، وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب تلك الحوادث تشكيل عصابى مكون من أشخاص يحملون الجنسية الكولومبية.

ومن خلال التحريات أمكن تحديد المتهمين، وهم كل من "كرستيان كاميلو" مواليد 1986، والمدرج على قوائم ترقب الوصول ومنع سفر، و"خورمان فرنلدو" مواليد 1990، و"مايكل همبرتو" مواليد 1986، والمدرج على قوائم ترقب الوصول ومنع سفر، و"كرستيان استيبان" مواليد 1995، وبالاستعانة بوحدة المساعدات الفنية أمكن تحديد أماكن ترددهم بمنطقة وسط المدينة.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

«حليمة» ينتقم من طفل باغتصابه ثم قتله فى «مقابر المعصرة»

منذ 3 أيام

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: الأعيرة خرجت من مسدس واحد «غير مرخص»

منذ 4 أيام

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي

منذ اسبوع

بالصور.. انقلاب سيارة نقل بمقطورة على طريق «ميت غمر- المنصورة»

منذ اسبوع

غدًا.. محاكمة حسن مالك في قضية تمويل الإرهاب

منذ اسبوع

حكم قضائي بتغريم ربان سفينة أفرغت بقعة زيت بميناء نويبع

الآن

السعودية تعتمد برنامجًا ماليًا لتعزيز القطاع الخاص ودعم الاستثمار

بث مباشر.. حلقة جديدة من «90 دقيقة» مع محمد الباز

تصنيف أعمال عز وكرارة وهيفاء «+16».. والزعيم ويسرا والفخرانى وروبى «+12»

هاني رمزي يكشف أسباب انسحابه من «مقالب رمضان»

الأكثر قراءة

عاجل.. «الأرصاد» تحذر من عاصفة ترابية شديدة خلال ساعات

مصطفى قمر يعلن زواجه الثاني

عاجل.. أحمد شوبير ينجو من حادث مرعب

غادة والي تكشف عن تفاصيل قانون "التأمينات والمعاشات"

ألبومات الصور

تصوير فيلم «الصفقة» داخل أحد المستشفيات (صور)

فيديو.. بـ"العرقسوس".. تجار باب الشعرية يستعدون لـ رمضان

محطة مترو الأهرام تستعد لاستقبال رمضان بالزينة

صور.. إزالة 56 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بإيتاى البارود

نجم الساعة

هاني رمزي يكشف أسباب انسحابه من «مقالب رمضان»

الأكثر قراءة

عاجل.. «الأرصاد» تحذر من عاصفة ترابية شديدة خلال ساعات

مصطفى قمر يعلن زواجه الثاني

عاجل.. أحمد شوبير ينجو من حادث مرعب

غادة والي تكشف عن تفاصيل قانون "التأمينات والمعاشات"

كشكول

وزير التعليم العالى يعلن قرارات تعيين جديدة

20 مايو.. بدء الامتحانات بتمريض عين شمس

12 مايو.. هندسة عين شمس تطلق مبادرة "fusion"

عميدة صيدلة عين شمس تتفقد سير عملية الامتحانات بالكلية

المؤتمر الطلابي السادس للوافدين بـ"تمريض عين شمس"

الأمصار

تطور الأوضاع العسكرية في درنة الليبية

سمير جعجع: القانون الانتخابي أدى لفوز 57 نائبا مسيحيا للمرة الأولى

وزير الدفاع الإيراني يتعهد بتعزيز القدرات الدفاعية

وزير الخارجية السعودي: سنسعى لامتلاك سلاح نووي

ماكرون لروحاني: نريد إبقاء الاتفاق النووي

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

باحث يحصل على الماجستير عن «دور المواقع الإسلامية في تشكيل المعرفة»

«الجارحي»: مستشفى 25 يناير نقطة انطلاق لعدة مشروعات تنموية

علماء روس يطورون مواد لتصبح عظامًا

ولاد الكار

سالي عاطف: انتظروا إشراقة «الصّباح».. الإعلام أصبح مرتعًا لكل مَن «هب ودب».. ومعارضة النظام ليست غايتنا (حوار)

الصحة

قريبًا.. عقار جديد للتخلص من إدمان الكحول

الدستور على فيسبوك