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الثقافة
الأربعاء 09/مايو/2018 - 09:08 م

ابنة الغيطاني تُحيي ذكرى ميلاد جمال: «إليك حيثما أنت»

جمال الغيطاني
جمال الغيطاني
حسام الضمراني
dostor.org/2163859

أحيت ماجدة جمال الغيطاني، كريمة صاحب التجليّات جمال الغيطاني، الذي تحل، الأربعاء، ذكرى ميلاده الـ«73» بعدد من الكلمات المؤثرية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتبت «ماجدة»:«دعني أقول لك إنني أيقنت بمرور الوقت أن الموت بصهره لنا، يحرّرنا.. يشكّل منا أرواحًا تتهجأ هذا العالم من جديد، كما عبرت أنت من عالم إلى آخر، عبر بنا غيابك من حياة إلى أخرى ولادة ثانية لم نخترها.. نترك كل ما ألفناه.. تصوّرنا أننا عرفناه وكان ونسه.. يرغمنا الغياب على إعادة اكتشاف الروائح، المذاقات، الأماكن، البشر.. بكشفه للبصيرة.

وتابعت: «نتصور أنها النهاية، فإذا بعد الغياب، حلمك لنا، وفينا أقوى، يأتي "الغياب" بمواجهة لمخاوفنا يجعلنا أكثر صدقا ورحمة.. يجعلنا أكثر نبلًا، كما كان "الغياب"، عبورًا لك من ضفة إلى أخرى، كان عبور لنا أيضًا، حقيقة واحدة، بقيت معنا وستبقي تسألني عن كنهها؟ هي"أنت".. إليك حيثما أنت».

وغيّب الموت جمال الغيطاني عن عالمنا في 18 أكتوبر 2015، وهو روائي وصحفي مصري ورئيس تحرير صحيفة أخبار الأدب، وصاحب مشروع روائي فريد استلهم فيه التراث المصري ليخلق عالمًا روائيًا عجيبًا يعد اليوم من أكثر التجارب الروائية نضجًا.

ابنة الغيطاني تُحيي ذكرى ميلاد جمال: «إليك حيثما أنت»
ابنة الغيطاني تُحيي ذكرى ميلاد جمال: «إليك حيثما أنت»
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