بوتين يبحث مع نتنياهو عن حلول في الشرق الأوسط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إنه يريد "البحث عن حلول" في الشرق الأوسط مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك خلال لقاء جمعهما في الكرملين، غداة انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران.



وقال بوتين لدى تطرقه إلى الشرق الأوسط، إن الوضع في هذه المنطقة "خطر جدا للأسف"، مضيفا: "آمل ألا نكتفي بمناقشته فحسب، بل بأن نبحث عن حلول"، بحسب ما أفاد بيان للرئاسة الروسية.



وقال نتنياهو حسب ما ورد في البيان نفسه أنهما "سيفكران معا في طريقة العمل للتصدي للتهديدات القائمة بشكل مسئول ومعقول".



وأضاف نتانياهو: "بعد 73 عاما من المحرقة (النازية في ألمانيا) لدينا في الشرق الأوسط بلد هو إيران يدعو بشكل صريح لتدمير إسرائيل".



وقال نتانياهو في بيان نشر إثر اجتماعه ببوتين: "أثناء المباحثات عرضت وجهة نظرنا في المشاكل التي تشمل الأرشيف السري النووي لإيران وطبعا مشاكل التوتر الحالي"، مكررا أن إيران تريد نشر أسلحة في سوريا لتهديد إسرائيل.



وكان دونالد ترامب أعلن الثلاثاء، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران الذي كانت وقعته واشنطن مع باقي أعضاء مجلس الأمن الدائمين الأربعة وألمانيا مع طهران في 2015.



والثلاثاء، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن "خيبة أملها العميقة لقرار الرئيس الأمريكي الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق وإعادة تفعيل العقوبات الأمريكية بحق إيران"، وكانت اسرائيل عارضت بشدة الاتفاق مع إيران.



وحضر بوتين ونتنياهو صباح الأربعاء، الاستعراض العسكري الروسي في موسكو إحياء للذكرى 73 لانتصار الاتحاد السوفياتي على النازية.



وترأس بوتين اليوم اجتماعا لمجلس الأمن الروسي.



وقالت الرئاسة الروسية في بيان، إنه "تم التطرق إلى الوضع بعد إعلان الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران"، وأن المشاركين في الاجتماع عبروا "عن القلق العميق" وأكدوا مجددا أهمية الاتفاق.



شارك في الاجتماع رئيس الوزراء ديميتري مدفيديف، ووزيرا الدفاع سيرغي شويغي والخارجية سيرغي لافروف، إضافة إلى مسئول الاستخبارات الخاصة "اف اس بي" الكسندر بورتنيكوف، والاستخبارات الخارجية سيرغي ناريشكين.



وتم خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي التطرق إلى الغارات الإسرائيلية مساء الثلاثاء على مواقع في سوريا، بحسب بيان الكرملين.



وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان قتل 15 مقاتلا أجنبيا بينهم ثمانية إيرانيين في الغارة.