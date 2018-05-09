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الأربعاء 09/مايو/2018 - 08:57 م

حملات أمنية ومرورية وتموينية في المحافظات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2163848

شنت الأجهزة الأمنية في عدد من المحافظات، اليوم الأربعاء، حملات أمنية ومرورية وتموينية لضبط الخارجين عن القانون، وتجار المواد المخدرة، ومروجيها وحائزي الأسلحة النارية والقضايا التموينية، بالإضافة إلى إزالة التعديات بكافة صورها.

ففي المنيا، شنت مديرية الأمن حملة أمنية وتموينية مكبرة بمختلف مراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط 19 سلاحا ناريا دون ترخيص عبارة عن بندقية آلية و4 بنادق خرطوش، و14 فردا محلى الصنع و17 طلقة متنوعة، إضافة إلى ضبط 3 قضايا مخدرات (للاتجار) شملت 350 جراما من مخدر الحشيش و120 قرصا مخدرا، كما تم تنفيذ 1800 حكم قضائي متنوع ما بين جنائي وحبس جزئي ومستأنف.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 52 قضية تموينية متنوعة لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم الالتزام بمواعيد التشغيل.

وفي الفيوم، ضبطت خدمة القطاع الثالث بطريق القاهرة أسيوط الغربي بدائرة مركز شرطة طامية سائق سيارة نقل مواد بترولية تحمل 47 ألف لتر بنزين 95 وهو يبيع كمية منها في السوق السوداء أثناء نقلها.

وضبط المتهم "خالد. أ. ض. ع"، 34 عاما، رئيس وحدة النقل بالشركة يقيم بمركز طما بسوهاج أثناء توقف السيارة على جانب الطريق تجاه القاهرة أثناء قيامه ببيع كمية من حمولتها لبيعها للمدعو عرابي. م. م 50 سنة، وتم ضبطه وبحوزته 11 برميلا تحوي بداخلها 1120 لتر بنزين 95 و13 جركن تحوى بداخلها 440 لتر سولار ومبلغ مالي 4700 جنيه، كما تم ضبط مبلغ مالي 3600 جنيه بحوزة قائد السيارة من الاتجار في المواد البتروليه بالسوق السوداء.

وفي الغربية، شنت مديرية الأمن حملة أسفرت عن ضبط 88 هاربا من أحكام جنائية وجنح حبس وغرامات، كما ضبط 4 أسلحة نارية (طبنجة و3 فرد خرطوش)، و7 قضايا اتجار في المواد المخدرة، و20 قطعة سلاح أبيض، و8 من المسجلين خطر في قضايا متنوعة.
وفي بني سويف، نجح مسئولو الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف بإشراف المحاسب محمود المغربي بالاشتراك من قوات الأمن ببنى سويف برئاسة اللواء جرير مصطفى مدير الأمن في إزالة التعديات على 83 فدانا من أملاك الدولة بقريتي العلالمة وسنور بشرق النيل.

وفي البحيرة، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى البارود حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالتنسيق مع الإدارة الزراعية وحماية الأراضي والإدارات المعنية بالوحدة المحلية ورؤساء القرى وقوة أمنية من الشرطة.

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