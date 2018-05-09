لماذا صمت كلب الحراسة ليلة حادث الرحاب؟

لغة النّباح كانت حاضرة هُنا، لتكتب واحدة من أروع قصص الوفاء لكلب رفض أن يتوقف عن الضجيج، حتى أخبر جيران ضحايا فيلا الرحاب بما حدث لأصدقائه من البشر.. «بطولة كلب» انقطع صوته ليلة الحادث في ظروف غامضة، ثم ظل لأيام يستغيث بقوة، حتى وصل الأهالي.



الكلب الذي يعود للنوع «جيرمن»، كان الخيط الأول لكشف الحادث، وليس انبعاث رائعة جثث الضحايا كما قيل، فوفقًا لما توصل له محققي الدستور، فإن صوت الكلب انقطع ذات ليلة (يُرجحون أنها ليلة وقوع الحادث) الأول من مايو، بينما عاد في اليوم التالي لينبح بشدة وهو مقيد في المكان المخصص له داخل الفيلا، ومعه كان نباح كلاب الوحدات السكنية المجاورة.. الأصوات لم تتوقف مما أثار شكوك الجيران، وهُنا، اكتشفوا الجريمة.



في تصاريح دفن جثث القتلى، باتت عبارة «الحالة قيد البحث» حاضرة لتكتمل بها حكاية الواقعة الغامضة، والتي شغلت الرأي العام في الأيام الأخيرة.. عماد سعد عبده علي البالغ من العمر 56 عامًا، وزوجته وفاء فوزي عبد المنعم 43 عامًا، وأبناؤهما «محمد» 22 عامًا، نورهان 20 عامًا، وأخيرًا عبد الرحمن البالغ 18 عامًا، ويُعاني من إعاقة ذهنية، لم يسلم هو الآخر من الرصاصات القاتلة.. بأيدي من؟.. «الحالة قيد البحث».



شارع المنفلوطي الذي تقع به فيلا الضحايا، تحول لخلية نحل من أجهزة البحث بوزارة الداخلية، الجميع يعمل هنا وهناك بدون انقطاع لكشف لغز الحادث، بينما يقف «عم محسن» رجل خمسيني، أحد سكان المنطقة، ليُراقب التطورات عن بعد: كنت أقطن فيلا مجاورة للضحايا منذ عام، وبعدها انتقلت للعيش بفيلا أخرى في نفس المنطقة».. يقولها الرجل، مضيفًا أن الأسرة لديها كلب من الأنواع الشرسة (جيرمن) ولم ينقطع نباحه منذ يوم الحادث.. أعتقد أنه نباح حزن على مفارقة الأسرة التي كانت ترعاه.



«نباح الكلب هو ما كشف الجريمة» حسبما أكدت روايات أخرى للجيران الذين أبلغوا الشرطة بالحادث، في تصريحاتهم لفريق محققي الدستور.



اليوم الأول من مايو، هو ذاته الذي وقع به الحادث، وفقما يعتقد سكان المنطقة، ويتفق معهم «عم محسن»: بعض الجيران أبلغوا الأمن بانبعاث روائح كريهة من داخل الفيلا، وهو ما اتضح فيما بعد أنها رائحة جثث تلك الأسرة، والتي كانت انطوائية إلى حد كبير، وهناك بعض الأقاويل تُشير إلى أن موعد وقوع تلك الجريمة هو الأول من مايو وتم استغلال هذا اليوم؛ لأنه عطلة رسمية والبعض يستيقظ متأخرًا، والبعض الآخر يترك منزله ويخرج أو يزور أقاربه.



لا يتفق الجار «محسن» مع رواية قتل الأب لأسرته، وانتحاره: المهندس عماد الذي قيل عنه بأنه من قام بقتل أسرته ثم انتحر، من الشخصيات المعروفة بدماثة الخلق والمواظبة على تأدية الصلوات في مواعيدها بالمسجد، ومعلوماتي عنه بأنه كان يملك شركة توظيف أموال بجانب عمله بالمقاولات، وعلمت أيضًا أنه كان يملك شقة بمدينة نصر قبل قدومه إلى هنا منذ عدة سنوات.



«العائلة الهادئة الخلوقة» في الرأي ذاته يتفق حارس عقار، حدثنا بعد طلب وعدًا بعدم ذكر اسمه، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن علاقتهم كانت محدودة للغاية مع جيرانهم على مدار٣ سنوات منذ أن أتوا ليقطنوا هذه الفيلا التي يصل قيمة إيجارها إلى 20 ألف جنيها، وهي تعتبر من أفضل الفيلات بالمنطقة، حيث أنها تتمتع بالمساحة الكبيرة ووجودها على ثلاثة جهات، منها الطريق الرئيسي لمدينة الرحاب.



يُضيف الحارس أن رب الأسرة كان يمتلك سيارة فضية اللون، تحمل العلامة التجارية لإحدى موديلات السيارات الشهيرة، وأنه (المهندس عماد) متدين للغاية، وشديد الالتزام بمواعيد الصلوات والذهاب لتأديتها بالمسجد.



في الجهة الأخرى كان يقف حارس أمن يتبع مجموعة «طلعت مصطفى» يؤكد أن الدماء كانت منتشرة في أنحاء متفرقة من الفيلا، وأن إيجار الفيلا التي يقطنها الضحايا يتراوح من عشرون لثلاثون ألفا وهي القيمة التسويقية الطبيعية للنوعية المماثلة لها من الفيلات بالمنطقة، وكان يمتلك مثلها أيضا المطرب تامر حسني بنفس المنطقة قبل أن يرحل منها منذ شهور قليلة.



◘ كواليس حياة ضحايا المجزرة



توصل فريق الدستور المكلف بالتحقيق في الواقعة، لتفاصيل حياة ضحايا المجزرة، عن طريق التواصل مع بعض الأصدقاء المقربين للأسرة.



الزوج، يدعى "عماد سعد" يبلغ من العمر ٥٦ عامًا، ويطلق عليه البعض لقب "المهندس" على الرغم من أنه خريج كلية التربية، ولكن عمله في مجال المقاولات أكسبه هذا اللقب.. نزح من بلدته بمحافظة الشرقية لاستكمال دراسته في القاهرة، ثم عمل في مجال المقاولات، وهو ما ساعده في تكوين علاقات عديدة قام على إثرها بشراء شقة في مدينة ٦ أكتوبر والعيش فيها مع أسرته فترة طويلة، ثم الانتقال لشقة أخرى بحي مدينة نصر، قبل أن يستقر منذ ٣ سنوات في تلك الفيلا الهادئة بمدينة الرحاب.



الزوجة، تدعى "وفاء فوزي" ٤٣ عامًا، ربة منزل، وكل ما يُعرف عنها من خلال الدائرة المحيطة بها أن الجميع يشهد لها بالهدوء والاحترام وأن علاقاتها محدودة.



الابن الأكبر محمد عماد يبلغ من العمر 22 عامًا، ويدرس بالفرقة الثالثة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل في التجمع الخامس، وكان يتمتع بجسم رياضي نتيجة تردده بشكل دائم على مركز تأهيل بدني «جيم» شهير بشارع التسعين، وأيضًا ممارسته لرياضة "البوكس" والتي حصد منذ أيام المركز الأول فيها على مستوى الجامعة.



الابنة نورهان عماد وتبلغ من العمر عشرون عامًا، وأيضًا تدرس بالفرقة الثالثة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بنفس الجامعة، وكانت تتمتع بسمعة طيبة بين زميلاتها وكانت شديدة التعلق بالكلب الخاص بالأسرة، ودائما ما تقوم بتمشيته في الشوارع المحيطة بالفيلا.



عبد الرحمن عماد، الابن الأصغر ويبلغ من العمر 18 عامًا، ويعاني من إعاقة ذهنية كانت تجعله دائم المكوث بالمنزل.



◘ خبير أمني: حل لغز الجريمة خلال ساعات

قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن حل لغز جريمة الرحاب ستشهده الساعات القادمة، معربًا عن ثقته في فريق البحث المكلف بالتحقيق في الحادث من مديرية أمن القاهرة، واصفًا ضباط البحث المشاركين في القضية بأنهم الأكفأ في العاصمة.



«نور الدين» أضاف لـ«الدستور» أن خطة البحث ستشمل العديد من البنود، من بينها فحص مسرح الجريمة وإذا ما كانت الأبواب والنوافذ سليمة من عدمه، وفقدان أي متعلقات من الفيلا، وتطابق السلاح المعثور عليه مع الطلقات الموجودة بالجثث، مشيرًا إلى أن أهم بند يتم السير فيه في مثل هذه القضايا، هو الحالة المالية للضحية وخلافاته، وما يرقى منها ليكون سببًا لارتكاب الواقعة، وفحص المكالمات الصادرة والواردة، والرسائل.