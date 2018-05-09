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الأربعاء 09/مايو/2018 - 08:48 م

تعطل حركة القطارات بمحطة بنها

قطار
قطار
كتب صلاح حسنى
dostor.org/2163845

تعطلت حركة القطارات بمحطة بنها، بسبب عطل فنى فى قطار مكيف "القاهرة - الإسكندرية"، ما أدى إلى توقف 6 قطارات بطول خطوط السكك الحديد بمحافظة القليوبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، اخطارا من شرطة النجدة يفيد تعطل قطار "الإسكندرية ـ القاهرة" داخل رصيف محطة بنها ما أدى إلى توقف 6 قطارات بخطوط السكك الحديدية بالمحافظة، واستياء بين المسافرين، وإحداث شلل مرورى فى الطريق الزراعى، بسبب تكدس ركاب القطارات على الطرق فى محاولة لركوب سيارات الأجرة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وضباط المرور، لتسيير الحركة المرورية ومساعدة المسافرين فى الذهاب إلى منازلهم وأعمالهم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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