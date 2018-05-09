باحث يحصل على الماجستير عن «دور المواقع الإسلامية في تشكيل المعرفة»

حصل الباحث محمد عبدالمنعم كمال، على درجة الماجستير بتقدير امتياز من كلية الإعلام بجامعة القاهرة، عن رسالة بعنوان "المواقع الإلكترونية الإسلامية ودورها في تشكيل المعرفة الدينية لدي المسلمين الجدد غير الناطقين بالعربية"، بإشراف الدكتورة أماني فهمي، الأستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ومناقشة الدكتور عادل عبد الغفار، الأستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام ورئيس اللجنة المشرفة على الرسالة، والدكتور محمد وهدان، رئيس قسم الصحافة والنشر بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر.



وقال الباحث في دراسته، إن الانتشار الواسع لوسائل الإعلام بشكل عام والمواقع الإلكترونية بشكل خاص، ظهر تأثيره على المسلمين الجدد لمعرفة معلومات عن الدين الإسلامي، ومن هنا ظهرت الأهمية الكبرى للمواقع الإلكترونية الإسلامية في تشكيل المعرفة الدينية للمسلمين الجدد خصوصا من غير الناطقين باللغة العربية، لافتًا إلى أن الغرب يحاول استغلال قوته الإعلامية على كافة الأصعدة لتشويه الصورة السمحة للدين الإسلامي.



وأوضحت نتائج الدراسة أن زيادة متوسط اعتماد المسلمين الجدد غير ناطقين العربية، على المواقع الإلكترونية بعد اعتناقهم الإسلام عن قبل ذلك، ما أدى بدوره إلى تطبيق تأثيرات نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام، سواء كانت تأثيرات معرفية أو سلوكية أو وجدانية.