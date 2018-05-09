محافظ الجيزة: حملات مفاجئة لضبط الأسواق في رمضان

أكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، جاهزية المديريات المختلفة بالمحافظة وفى مقدمتها التموين والصحة والطب البيطري لاستقبال شهر رمضان واستمرار الدور المنوط بهم خلال الشهر الكريم من خلال المرور اليومي، وضبط الأسواق والسلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات، والتآلفة، والقضاء على الغش التجاري.



وقال محافظ الجيزة، خلال رئاسته لاجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة المنعقد بالديوان العام للمحافظة اليوم الأربعاء، إنه تم تجهيز 12 معرضا لبيع السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان بالأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة.



ووجه الدالي بتكثيف الحملات الميدانية على جميع منافذ بيع وتوزيع اللحوم بشكل يومى، خاصة أن هناك من يعيد تصنيع وتعبئة اللحوم وإعادة كتابة تواريخ صلاحية غير صحيحة، مشددا على تغيير مواعيد الحملات نظرا لاختلاف المواعيد فى رمضان، مطالبا بأن تكون الحملات مشتركة ما بين الطب البيطرى والصحة ومباحث التموين، على أن تبدأ الحملات من السبت القادم وبشكل مفاجئ.



كما شدد محافظ الجيزة على ضرورة تنشيط القوافل الزراعية لمديرية الزراعة، الخاصة بفحص ومعالجة النخيل بمدينة ومركز الواحات البحرية، نظرا لزيادة أعداد النخيل بها الذى يتجاوز 2 مليون جنيه.



واستعرض حملات النظافة التى تمت على مستوى الأحياء، وحملات رفع السيارات المتهالكة بالطرق، وكذلك مصادرة عربات الكارو التى تلقى مخلفات البناء فى الطرق، موجها بضرورة تكثيف مستوى النظافة بعدة مناطق مثل شارع ترعة عبدالعال اتجاه صفط اللبن، وشارع الـعشرين وشارع ناهيا وأمام مصنع الأدوية للقوات المسلحة وسرعة رفع المخلفات بتلك المناطق وغيرها من خلال هيئة النظافة والتجميل.



ووجه محافظ الجيزة الشكر لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن، ورئيسى شركة المياه والصرف الصحى، وهيئة النظافة، على مجهودهم فى شفط مياه الأمطار خلال الأيام الماضية.



وشدد الدالي، كذلك على تكثيف الحملات على الأبنية المخالفة، على مستوى المحافظة والضرب بيد من حديد للتصدى للمخالفات خاصة بحي العمرانية.